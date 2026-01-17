استقالة قائد الشرطة البريطانية بسبب جمهور فريق كرة قدم إسرائيلي

استقال رئيس ثاني أكبر قوة شرطة في إنجلترا بعد أن خلص تحقيق رسمي إلى أنه تم استخدام معلومات استخباراتية "مبالغ فيها للغاية" لتبرير حظر حضور مشجعي فريق كرة قدم إسرائيلي لمباراة.

تقاعد كريج جيلدفورد بأثر فوري من منصبه كرئيس شرطة ويست ميدلاندز يوم الجمعة، وذلك بعد يومين من صدور تقرير لاذع دفع وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إلى الإعلان عن فقدانها الثقة بـ جيلفورد، البالغ من العمر 52 عامًا، ويعتقد أنه يستطيع الصمود حتى يقرر سيمون فوستر، مفوض الشرطة والجريمة في ويست ميدلاندز ، مصيره، وهو قرار لم يكن من المقرر صدوره قبل 10 أيام على الأقل، حيث لم يكن لدى محمود أي سلطة قانونية لعزله، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر قد فقد الثقة، وأخبره زملاؤه من رؤساء الشرطة أن تمسّكه بالمنصب يُعرّض سمعة الشرطة للخطر على الصعيد الوطني.

واتضح أيضاً لجيلدفورد، الذي كان يتقاضى راتباً سنوياً قدره 220 ألف جنيه إسترليني وسيتقاعد بمعاش تقاعدي كامل، أن الخلاف سيشغله لأشهر.

وقد وصفه مصدر أمني رفيع المستوى بعد صدور التقرير بأنه "رجل ميت يمشي على قدميه".

وتم التوصل إلى اتفاق رحيله يوم الجمعة بموافقة فوستر على القرار، الأمر الذي يعني بشكل حاسم تجنب معركة قانونية محتملة.

وقد نصحت الشرطة مجموعة برمنجهام الاستشارية للسلامة في أكتوبر الماضي بأن مشجعي مكابي تل أبيب يشكلون خطراً كبيراً بحيث لا يُسمح لهم بحضور مباراة الدوري الأوروبي ضد أستون فيلا في 6 نوفمبر الماضي.