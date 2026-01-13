سويسرا لم تعد كما كانت.. بريطانيا تدق ناقوس الخطر وتحذر مواطنيها من السفر

أصدرت الحكومة البريطانية تحذيرا رسميا دعت فيه مواطنيها إلى توخي الحيطة والحذر عند السفر إلي سويسرا.

وجاء التحذير على خلفية تزايد حوادث السرقة، إلى جانب تصاعد المخاطر الأمنية المرتبطة بالتهديدات الإرهابية العالمية، وفق ما نقلته مجلة Travel and Tour World، ضمن تحديث موسع لإرشادات السفر الخاصة بدول منطقة شنغن.

ولم يقتصر التحديث على سويسرا فقط، بل شمل دولًا أوروبية أخرى، من بينها ألمانيا وإيطاليا والبرتغال، في ظل تشديد إجراءات الدخول بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأشار التحذير البريطاني إلى أن مخاطر السرقة تتركز بشكل خاص في مطار جنيف الدولي وعلى متن القطارات المتجهة من وإلى المدينة، مع التشديد على أن السلطات السويسرية تفرض عقوبات صارمة على حيازة أو تعاطي أو تهريب المخدرات، مستفيدة من “تقنيات متطورة للغاية” في مطاراتها للكشف عن هذه الجرائم.

كما سلطت الإرشادات الضوء على المخاطر المرتبطة بالأنشطة الجبلية، مؤكدة أن عددًا من المواطنين البريطانيين تعرضوا لحوادث في جبال الألب السويسرية، نُقل بعضهم إلى المستشفيات، بينما لقي آخرون حتفهم.

وفي سياق متصل، نبهت السلطات إلى حظر تغطية الوجه في كانتوني تيتشينو وسانت غالن، وهي نقطة قد تهم شريحة من المسافرين.