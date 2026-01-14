أفادت وكالة الأنباء رويترز، بأن بريطانيا تسحب أفرادها من القواعد العسكرية في قطر.

ومن جانبه أكد مكتب الإعلام الدولي بقطر مغادرة أفراد لقاعدة العديد ضمن الإجراءات المتخذة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وقال مكتب الإعلام الدولي بقطر: دولة قطر تواصل اتخاذ الإجراءات لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة دبلوماسيين القول بأنه تم إصدار أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء.

وكان قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني شدد في وقت لاحق على أن قواته في أعلى مستويات الجاهزية لمواجهة أي عدوان.

وأكد قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني أن مخزون إيران من الصواريخ ازداد منذ يونيو الماضي.