الاتحاد الإفريقي يؤكد دعم مشاركة النساء في الدبلوماسية وعمليات السلام

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، التزامه بدعم قيادة النساء على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي، وتعزيز مشاركتهن في عمليات صنع القرار.

جاء ذلك خلال لقائه بالرئيسة السابقة لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، السيدة سهلي ورك زودي، وعضو شبكة القيادات النسائية الإفريقية، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف.

وتركز النقاش على تعزيز قيادة النساء وتمكينهن وتحقيق المساواة بين الجنسين، لا سيما في مجالات الدبلوماسية والوساطة وعمليات السلام.

من جانبها، هنأت السيدة سهلي ورك زودي رئيس المفوضية على قيادته، مشيدة بدعمه لتعيين النساء ضمن فريق الوساطة الإفريقي للأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.