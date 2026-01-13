بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى سويسرا بسبب السرقات والمخاطر الأمنية

أصدرت الحكومة البريطانية تحذيراً جديداً لمواطنيها بشأن السفر إلى سويسرا، مشيرة إلى تزايد حوادث السرقات ووجود مخاطر أمنية محتملة في بعض المناطق، خاصة المدن الكبرى والمناطق السياحية ووسائل النقل العامة.

وأوضحت التحذيرات أن النشالين يستهدفون السياح في الأماكن المزدحمة مثل محطات القطارات والمطارات والمراكز التجارية، ما يستدعي توخي الحذر الشديد والانتباه للممتلكات الشخصية.

ودعت الخارجية البريطانية المسافرين إلى الالتزام بالإرشادات الأمنية، وتأمين الأغراض الثمينة، وتجنب حمل مبالغ مالية كبيرة، مع التأكيد على أهمية التأمين الشامل على السفر.

ويأتي هذا التحذير ضمن تحديث دوري لإرشادات السفر، في إطار متابعة التطورات الأمنية في عدد من الدول الأوروبية، دون أن يصل إلى حد منع السفر، لكنه يشدد على ضرورة الحيطة والوعي أثناء التواجد في سويسرا