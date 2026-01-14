بريطانيا تغلق سفارتها مؤقتا في طهران

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم /الأربعاء/ إغلاق سفارتها مؤقتًا في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت مسؤولة بالحكومة - في تصريحات أوردتها صحيفة (الجارديان) البريطانية-:"لقد أغلقنا مؤقتًا السفارة البريطانية في طهران، وسيتم تشغيلها عن بعد حاليًا، كما تم تحديث قائمة النصائح التي تقدّمها وزارة الخارجية إلى المسافرين".

وبدأت الاضطرابات في إيران في 29 ديسمبر الماضي بعد احتجاجات في الشوارع أثارتها انخفاض حاد في سعر صرف الريال الإيراني، وانتشرت في معظم المدن الكبرى.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل العسكري ضد إيران في حال استمرت موجات العنف ضد المتظاهرين.

هـ ع / م ع ى/س ا م