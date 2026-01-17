قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عضو بالشيوخ: الوصول للمرحلة الثانية من إتفاق غزة يؤكد الثوابت المصرية في دعم القضية الفلسطينية

مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ
مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ بالجهود المصرية الصادقة والمتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي أسفرت عن نجاح الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكداً أن هذا يعكس ثوابت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والقائم على وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، ورفض محاولات التهجير القسري.

وأضاف " الكحيلي " في تصريحات صحفية له اليوم  الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق يعد ثمرة لرؤية مصرية استراتيجية واعية، تتعامل مع قضايا الإقليم بمنهج شامل يوازن بين متطلبات الأمن القومي ودعم الحلول السياسية المستدامة، مشيراً  إلى أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنتهج سياسة ثابتة تقوم على منع اتساع دوائر الصراع والحفاظ على استقرار الدول ودعم مصالح الشعوب.

و أكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 وهي تبذل جهوداً حثيثة علي كافة المستويات الدبلوماسية والإنسانية من أجل تخفيف المعاناة من علي الشعب الفلسطيني الأعزل الذي عاش مأساة إنسانية غير مسبوقة علي مدار عامين حتي تم التوصل إلي إتفاق السلام بشرم الشيح وتابع قائلاً : أن الوصول للمرحلة الثانية يمثل بادرة أمل حقيقية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويفتح المجال أمام بدء خطوات جادة نحو إعادة إعمار القطاع، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة العدوان وما خلّفه من دمار واسع في البنية التحتية والمرافق الحيوية.

وأضاف " الكحيلي"  أن تشكيل اللجنة الوطنية يُعد بداية حقيقية لتهيئة الظروف اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ويدعم جهود إعادة الإعمار.

وإختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد علي أن مصر داعمة طوال تاريخها للقضية الفلسطينية 

