الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآلة حادة بتظاهرة للأكراد
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تعزيزات عسكرية أمريكية قرب إيران.. وتصريحات متباينة من ترامب بشأن الحرب

حشود عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
ناصر السيد

أعلن مسؤولان أمريكيان، يوم الخميس، أن مجموعة حاملات طائرات عسكرية أمريكية وأصولًا أخرى ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة، في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في تجنب أي عمل عسكري جديد ضد إيران.

حشود عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط

بدأت سفن حربية أمريكية، من بينها حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن، وعدد من المدمرات، وطائرات مقاتلة، بالتحرك من منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة عقب حملة قمع شديدة للاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران خلال الأشهر الأخيرة.

وقال أحد المسؤولين  لوكالة رويترز إنه يجري النظر أيضًا في نشر أنظمة دفاع جوي إضافية في الشرق الأوسط. 

وتلجأ الولايات المتحدة عادةً إلى زيادة أعداد قواتها في الشرق الأوسط خلال فترات تصاعد التوترات الإقليمية، وهو ما يشير إليه الخبراء بأنه قد يكون ذا طبيعة دفاعية بحتة.

ومع ذلك، حشد الجيش الأمريكي قواته بشكل كبير الصيف الماضي استعدادًا لضرباته في يونيو ضد البرنامج النووي الإيراني، وتفاخر لاحقًا بقدرته على إبقاء نيته شنّ الضربة سرية.

هدد ترامب مرارًا بالتدخل ضد إيران على خلفية مقتل المتظاهرين مؤخرًا، لكن الاحتجاجات تراجعت الأسبوع الماضي، وخفّت حدة خطابه تجاه إيران. 

وحوّل اهتمامه إلى قضايا جيوسياسية أخرى، بما في ذلك سعيه لضم جرينلاند.

يوم الأربعاء، صرّح ترامب بأنه يأمل ألا يكون هناك أي عمل عسكري أمريكي آخر في إيران، لكنه قال إن الولايات المتحدة ستتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.

وقال ترامب لقناة سي إن بي سي في مقابلة من دافوس بسويسرا: "لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي"، مشيرًا إلى الغارات الجوية الأمريكية الكبيرة على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025. وأضاف: "إذا فعلوا ذلك، فسيتكرر الأمر".

تعزيزات عسكرية أمريكية إيران ترامب حشود عسكرية أمريكية الرئيس الأمريكي عمل عسكري جديد ضد إيران

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

