وزير الخارجية: مصر تدعم خفض التصعيد واستئناف الحوار النووي مع إيران

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين من جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا، و عباس عراقجي وزير خارجية إيران، كما التقى مع رفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف المفاوضات المباشرة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وخلق مناخ موات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما شدد وزير الخارجية علي أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.