غضب برلماني لمنع السيدات من الإقامة بمفردهن في الفنادق.. ونائبات: تمييز مرفوض
برلماني: رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة ترسخ الانتماء الوطني وتكرم تضحيات الشهداء
مرموش يفتتح أهداف مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج
قصة وفاة شيماء وطفلها فهد بعد انفجار بطارية إسكوتر في الإسماعيلية.. أصل الحكاية
الحراس تقيأوا دماً.. ترامب يكشف عن السلاح السري في عملية اعتقال رئيس فنزويلا
معلومات الوزراء يعقد الدورة الثالثة للمؤتمر العلمي السنوي
قبل مواجهة الكونفيدرالية .. المصري يفتح خط المفاوضات مع نجم الزمالك
الصحة: انخفاض معدلات وفيات أورام الكبد في مصر بنسبة 53٪
تحذيرات رئاسية من مخاطر السوشيال ميديا.. استشاري نفسي يطرح بدائل لحماية الأطفال
ابن عبد العزيز مخيون يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده.. خاص
موعد بداية الترم الثاني 2026.. وإجازة نصف العام المدارس والجامعات في مصر
زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سلاحا سريا جديدا، أطلق عليه اسم "المُشتت"، كان حاسما في العملية الأمريكية على فنزويلا، التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وزعم ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست أن هذا السلاح الغامض شل الأنظمة العسكرية ومنع إطلاق الصواريخ الروسية والصينية خلال العملية الجريئة. 

ووصف أحد الشهود من فريق مادورو الأمني كيف انهار الحراس ونزفوا من أنوفهم وتقيأ بعضهم الدم نتيجة "موجة صوتية قوية": وقال "سقطنا على الأرض عاجزين عن الحركة".


وقال ترامب من المكتب البيضاوي: “الأمر محير، لا يُسمح لي بالتحدث عنه، كنت أتمنى ذلك، لم يتمكنوا حتى من إطلاق صاروخ واحد، كانوا مستعدين لنا”ز 

وأوضح أن السلاح عطّل المعدات الفنزويلية عند وصول المروحيات الأمريكية إلى كاراكاس في 3 يناير، ونجح في إنجاز العملية دون أي خسائر أمريكية، حيث اعتُقل مادورو وزوجته بتهم التآمر لارتكاب أعمال إرهابية تتعلق بالمخدرات، وحيازة أسلحة، واستيراد الكوكايين.


وأشار التقرير إلى أن هذا السلاح أثار جدلًا واسعًا بسبب تشابهه مع الأسلحة التي يُشتبه بأنها تسببت في متلازمة هافانا، والتي تتضمن أعراضًا طبية غامضة تصيب المسؤولين الأمريكيين والعسكريين بالخارج، تتراوح بين الألم وطنين الأذن إلى صعوبات إدراكية.


وذكرت شهادات ميدانية من فنزويلا أن المسلحين الذين عملوا لصالح مادورو انهاروا فجأة، وظهرت عليهم أعراض النزيف والتقيؤ، وقال أحد أفراد حراسة الحاكم الذي نُقل لاحقًا إلى الولايات المتحدة: "فجأةً انطلقت جميع أجهزة الرادار لدينا دون أي تفسير"، وأضاف: "رأينا طائرات بدون طيار كثيرة تحلق فوق مواقعنا، ولم نكن نعرف كيف نتصرف، ثم ظهرت ثماني طائرات هليكوبتر تحمل حوالي 20 جنديًا أمريكيًا".


وأكّد الحراس أن الكلمة الوحيدة التي يمكن أن تصف ما حدث هي "مُرتبك"، حيث أطلق السلاح صوتا أشبه بـ"موجة صوتية قوية جدًا"، شعروا معها وكأن رؤوسهم ستنفجر من الداخل، مما أدى إلى نزيف أنوفهم وتقيؤ البعض دمًا، وسقطوا على الأرض عاجزين عن الحركة.


وأعلن ترامب أن النفط الخام الفنزويلي وصل بالفعل إلى المصافي الأمريكية، وقال: "يصل النفط إلى مصافي هيوستن وغيرها من الأماكن"، مشيرة الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تخطط لبيع ما يصل إلى 50 مليون برميل بسعر السوق.


وأشار ترامب إلى أنه تلقى من زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ميدالية جائزة نوبل للسلام الأسبوع الماضي، قائلاً: "ما زلت أفكر في مكان تعليقها في البيت الأبيض"، وأوضح المسؤولون في واشنطن أن ترامب ينوي الاحتفاظ بالميدالية، وكتب لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد منحتني ماريا جائزة نوبل للسلام لعملي، إنها لفتة رائعة من الاحترام المتبادل. شكراً لكِ يا ماريا!"

