ترامب: “سلاح سري جديد” لعب الدور الفاصل في القبض على الرئيس الفنزويلي

نقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات مثيرة بشأن عملية أمريكية وصفت بـ"الحاسمة" في فنزويلا، قال إنها أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، باستخدام “سلاح سري جديد” لعب الدور الفاصل في سير الهجوم.

وبحسب ترامب، فإن السلاح الذي وصفه بـ"الغامض" تمكن من تعطيل معدات قوات العدو داخل الأراضي الفنزويلية، مشيرًا إلى أن الأنظمة الدفاعية هناك “لم تتمكن حتى من إطلاق صواريخها” نتيجة هذا التعطيل المفاجئ.

في سياق متصل، أكد ترامب أن الولايات المتحدة استولت على شحنات من النفط الفنزويلي عبر 7 ناقلات تمت مصادرتها مؤخرًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ضربة اقتصادية قوية لكاراكاس.

على صعيد آخر، وجه ترامب تحذيرًا تجاريًا حادًا إلى كندا، قائلًا إنه في حال إبرام أوتاوا صفقة كبرى مع الصين، فإن واشنطن ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% على جميع السلع والمنتجات الكندية.