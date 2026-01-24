ترامب يسحب دعوة كندا من مجلس السلام وسط تصعيد سياسي في دافوس.. ما السبب؟

سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته الموجهة إلى كندا للانضمام إلى مجلس السلام الذي أقر يوم الخميس، وذلك خلال فعالية عقدت في مدينة دافوس السويسرية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي.

وكان ترامب قد وصف هذا المجلس بأنه سيكون "أحد أهم الهيئات التي أنشئت في تاريخ العالم".

إعلان السحب عبر "تروث سوشيال"

وفي منشور نشره على منصة تروث سوشيال، وجه ترامب رسالة مباشرة إلى رئيس وزراء كندا، مارك كارني، قال فيها: "موجه إلى رئيس وزراء كندا، مارك كارني: أرجو أن تعلمكم هذه الرسالة بأن مجلس السلام يسحب دعوته لكندا للانضمام إلى ما سيكون، في أي وقت، أرفع مجلس قادة على الإطلاق".

خلفيات الخلاف في دافوس

وكان مارك كارني قد ألقى، الثلاثاء، خطابا أمام قادة العالم في دافوس، تحدث فيه عما وصفه بـ "الشرخ في النظام العالمي السابق القائم على القواعد"، وهو النظام الذي كانت تشرف عليه الولايات المتحدة، وأرجع كارني هذا الشرخ إلى ما سماه السلوك العدواني لترامب.

وعند وصوله إلى دافوس، أوضح ترامب أنه اطلع على خطاب كارني، الذي كان قد انتشر على نطاق واسع في الأوساط السياسية والإعلامية.

تبادل تصريحات حادة

وفي خطاب ألقاه ترامب يوم الأربعاء، قال: "كندا قائمة بفضل الولايات المتحدة.. تذكر هذا يا مارك في المرة القادمة التي تدلي فيها بتصريحاتك".

وجاء رد كارني سريعا وحاسما، حيث قال: "كندا ليست قائمة بفضل الولايات المتحدة، بل تزدهر لأننا كنديون".

صلاحيات واسعة وطموحات دولية

وخلال وجوده في سويسرا يوم الخميس، قال ترامب: "بمجرد اكتمال تشكيل هذا المجلس، يمكننا فعل ما نشاء تقريبًا، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة"، وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر إنشاء مجلس السلام كجزء من خطة ترامب للسلام في غزة.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، رولاندو جوميز، يوم الخميس، أن تعامل المنظمة الدولية مع المجلس سيكون محصورا في هذا الإطار فقط.

سيعمل مجلس السلام على ضمان الاستقرار والسلام في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات، وليس في غزة وحدها.، كما دعا ترامب إلى إنشاء هيئة دولية أكثر مرونة وفعالية في مجال بناء السلام، وهو ما اعتبره مراقبون انتقادا غير مباشر للدور التقليدي الذي تضطلع به الأمم المتحدة.

ميثاق يمنح ترامب نفوذا استثنائيا

وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، فإن ميثاق المجلس يمنح ترامب صلاحيات شخصية واسعة. فإلى جانب امتلاكه حق النقض (الفيتو)، يتيح له الميثاق تسمية خليفته، كما يخوله إصدار قرارات أو توجيهات أخرى لتنفيذ مهام المجلس.

دول مدعوة وأخرى منضمة

وتضم قائمة الدول المدعوة للانضمام إلى المجلس كلا من بريطانيا، الأردن، روسيا، إلى جانب دول أخرى. كما أعلنت عدة دول انضمامها علنا، من بينها مصر، بيلاروسيا، الإمارات، والمجر، في خطوة تعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالمجلس الجديد رغم الجدل المحيط به.