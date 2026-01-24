قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب يسحب دعوة كندا من مجلس السلام وسط تصعيد سياسي في دافوس.. ما السبب؟

ترامب يسحب دعوة كندا من مجلس السلام
ترامب يسحب دعوة كندا من مجلس السلام
ياسمين القصاص

سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته الموجهة إلى كندا للانضمام إلى مجلس السلام الذي أقر يوم الخميس، وذلك خلال فعالية عقدت في مدينة دافوس السويسرية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي. 

وكان ترامب قد وصف هذا المجلس بأنه سيكون "أحد أهم الهيئات التي أنشئت في تاريخ العالم".

إعلان السحب عبر "تروث سوشيال"

وفي منشور نشره على منصة تروث سوشيال، وجه ترامب رسالة مباشرة إلى رئيس وزراء كندا، مارك كارني، قال فيها: "موجه إلى رئيس وزراء كندا، مارك كارني: أرجو أن تعلمكم هذه الرسالة بأن مجلس السلام يسحب دعوته لكندا للانضمام إلى ما سيكون، في أي وقت، أرفع مجلس قادة على الإطلاق".

خلفيات الخلاف في دافوس

وكان مارك كارني قد ألقى، الثلاثاء، خطابا أمام قادة العالم في دافوس، تحدث فيه عما وصفه بـ "الشرخ في النظام العالمي السابق القائم على القواعد"، وهو النظام الذي كانت تشرف عليه الولايات المتحدة، وأرجع كارني هذا الشرخ إلى ما سماه السلوك العدواني لترامب.

وعند وصوله إلى دافوس، أوضح ترامب أنه اطلع على خطاب كارني، الذي كان قد انتشر على نطاق واسع في الأوساط السياسية والإعلامية.

تبادل تصريحات حادة

وفي خطاب ألقاه ترامب يوم الأربعاء، قال: "كندا قائمة بفضل الولايات المتحدة.. تذكر هذا يا مارك في المرة القادمة التي تدلي فيها بتصريحاتك".

وجاء رد كارني سريعا وحاسما، حيث قال: "كندا ليست قائمة بفضل الولايات المتحدة، بل تزدهر لأننا كنديون".

صلاحيات واسعة وطموحات دولية

وخلال وجوده في سويسرا يوم الخميس، قال ترامب: "بمجرد اكتمال تشكيل هذا المجلس، يمكننا فعل ما نشاء تقريبًا، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة"، وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر إنشاء مجلس السلام كجزء من خطة ترامب للسلام في غزة.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، رولاندو جوميز، يوم الخميس، أن تعامل المنظمة الدولية مع المجلس سيكون محصورا في هذا الإطار فقط.

سيعمل مجلس السلام على ضمان الاستقرار والسلام في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات، وليس في غزة وحدها.، كما دعا ترامب إلى إنشاء هيئة دولية أكثر مرونة وفعالية في مجال بناء السلام، وهو ما اعتبره مراقبون انتقادا غير مباشر للدور التقليدي الذي تضطلع به الأمم المتحدة.

ميثاق يمنح ترامب نفوذا استثنائيا

وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، فإن ميثاق المجلس يمنح ترامب صلاحيات شخصية واسعة. فإلى جانب امتلاكه حق النقض (الفيتو)، يتيح له الميثاق تسمية خليفته، كما يخوله إصدار قرارات أو توجيهات أخرى لتنفيذ مهام المجلس.

دول مدعوة وأخرى منضمة

وتضم قائمة الدول المدعوة للانضمام إلى المجلس كلا من بريطانيا، الأردن، روسيا، إلى جانب دول أخرى. كما أعلنت عدة دول انضمامها علنا، من بينها مصر، بيلاروسيا، الإمارات، والمجر، في خطوة تعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالمجلس الجديد رغم الجدل المحيط به. 

