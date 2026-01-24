ترامب يدعم النائبة آنا باولينا لونا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه للنائبة آنا باولينا لونا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس .

ولدت آنا باولينا لونا في 6 مايو 1989 وهي سياسية أمريكية ومحاربة قديمة في سلاح الجو، حيث تشغل منصب ممثلة الولايات المتحدة عن الدائرة الثالثة عشرة في ولاية فلوريدا منذ عام 2023.

وهي عضوة في الحزب الجمهوري ، وهي أول امرأة أمريكية من أصل مكسيكي تُنتخب لعضوية الكونجرس من ولاية فلوريدا.

وفي وقت لاحق ؛ نشرت آنا بولينا لونا وثائق تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الـ35 جون كينيدي، حصلت عليها من السفارة الروسية بواشنطن.

وذكرت عضو مجلس النواب آنا بولينا لونا إن "الوثائق نشرت كما هي لترك الشعب الأمريكي يحكم بنفسه على ما حدث".

وكتبت آنا بولينا لونا - حينئذ -عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، : "تسلمت من السفير الروسي التقرير التالي المتعلق باغتيال جون كيندي، وهو الآن متاح للجمهور الأمريكي عبر الرابط المذكور".

وأضافت: "لم تحرر هذه الوثائق أو تعدل، بل تظهر بنسختها الأصلية كما سلمت إلي. وبينما يجري الخبراء تحقيقا مكثفا حول صحة هذه الوثائق، يعتقد حاليا أنها أصلية. والآن، يتمتع الشعب الأمريكي بحرية كاملة وغير مقيدة ليحكم بنفسه على ما حدث