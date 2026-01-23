إدارة ترامب تخطط لترحيل عشرات المهاجرين الإيرانيين إلى بلادهم

أفادت مصادر مطلعة لشبكة CNN أن إدارة ترامب تعتزم ترحيل عشرات الإيرانيين إلى بلادهم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

ترحيل الإيرانيين من الولايات المتحدة

ستكون هذه أول رحلة ترحيل معروفة إلى إيران من الولايات المتحدة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية العارمة المناهضة للحكومة في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنظام في حال استمراره في قمع الانتفاضات بوحشية.

كما ستكون هذه ثالث رحلة ترحيل إلى إيران في عهد ترامب.

اثنان من الإيرانيين الذين أُبلغوا بأنهم سيكونون على متن الرحلة القادمة هما مثليان، ويواجهان "احتمالًا كبيرًا جدًا" للإعدام إذا أُجبرا على العودة، حسبما صرحت محاميتهما، بيكا وولف، لشبكة CNN.

وقالت وولف، وهي محامية في المجلس الأمريكي للهجرة: "إذا تم ترحيلهم الآن، فإنهم يواجهون عقوبة الإعدام شنقًا".

المثلية الجنسية في إيران

المثلية الجنسية جريمة يُعاقب عليها بالإعدام في إيران.

تحدث أحد الرجال إلى شبكة CNN من مركز احتجازه يوم الجمعة، قائلاً إنه وشريكه سيُعدمان إذا أُجبرا على العودة.

وأضاف أنه إذا كان ترامب يهتم بشعب إيران، فلا ينبغي له ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد هدد بالانتقام من النظام الإيراني إذا أعدم المتظاهرين.

وقال لشبكة CNN: "إذا كنتم تهتمون بالشعب، فدعونا نبقى. لسنا أشرارًا. نحن نحب هذا البلد. لو استطعنا العيش فيه، لأحببناه أكثر من أوطاننا، لأن أوطاننا محتلة، مدمرة، خُربت على يد الحكومة الإيرانية".

وأضاف: "جئنا إلى هذا البلد بحثًا عن الأمان". وطلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام.