ترامب: التعريفات الجمركية المتعلقة بإيران تدخل حيز التنفيذ قريباً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "التعريفات الجمركية الثانوية المتعلقة بإيران ستدخل حيز التنفيذ قريباً"، في وقت تتكثف فيه الإشارات إلى احتمال استئناف المفاوضات النووية وفتح باب الدبلوماسية، بعد تراجعه المفاجئ عن ضربة عسكرية ضد طهران الأسبوع الماضي.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في وقت متأخر من يوم الخميس، أن الولايات المتحدة "تراقب إيران عن كثب"، لافتاً إلى أن "أسطولاً أميركياً ضخماً يتجه نحو المنطقة"، على خلفية احتجاجات واسعة اجتاحت المدن الإيرانية، وأدت إلى سقوط آلاف الضحايا، وسط تبادل اتهامات بين واشنطن وطهران بشأن تأجيج العنف.

وقبل عشرة أيام، قال ترامب إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من الدول التي "تتعامل تجارياً" مع إيران. وكتب وقتها أن الرسوم الجديدة ستكون "سارية المفعول فوراً".

وتنذر هذه الرسوم الجمركية بعواقب اقتصادية تهدد مباشرة شركاء اقتصاديين كباراً لطهران، وفي مقدمتهم الصين وبعض دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها الإمارات والعراق وسلطنة عُمان، ما قد يعيد تشكيل سلاسل الإمداد وخريطة التجارة الإقليمية.