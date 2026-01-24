ترامب: الصين ستلتهم كندا وستدمرها بالكامل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الصين ستلتهم كندا وستدمرها بالكامل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت ترامب:" إذا أبرمت كندا اتفاقا مع الصين فسنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على جميع البضائع والمنتجات الكندية الواردة إلى الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات مثيرة بشأن عملية أمريكية وصفت بـ"الحاسمة" في فنزويلا، قال إنها أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، باستخدام “سلاح سري جديد” لعب الدور الفاصل في سير الهجوم.

وبحسب ترامب، فإن السلاح الذي وصفه بـ"الغامض" تمكن من تعطيل معدات قوات العدو داخل الأراضي الفنزويلية، مشيرًا إلى أن الأنظمة الدفاعية هناك “لم تتمكن حتى من إطلاق صواريخها” نتيجة هذا التعطيل المفاجئ.

