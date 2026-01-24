قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية الترم الثاني 2026.. وإجازة نصف العام المدارس والجامعات في مصر
زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: الصين ستلتهم كندا وستدمرها بالكامل

ترامب
ترامب
هاني حسين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الصين ستلتهم كندا وستدمرها بالكامل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


وقالت ترامب:" إذا أبرمت كندا اتفاقا مع الصين فسنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على جميع البضائع والمنتجات الكندية الواردة إلى الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات مثيرة بشأن عملية أمريكية وصفت بـ"الحاسمة" في فنزويلا، قال إنها أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، باستخدام “سلاح سري جديد” لعب الدور الفاصل في سير الهجوم.

وبحسب ترامب، فإن السلاح الذي وصفه بـ"الغامض" تمكن من تعطيل معدات قوات العدو داخل الأراضي الفنزويلية، مشيرًا إلى أن الأنظمة الدفاعية هناك “لم تتمكن حتى من إطلاق صواريخها” نتيجة هذا التعطيل المفاجئ.
 

ترامب اخبار التوك شو الصين كندا واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

ترشيحاتنا

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

حسين مصطفى محرم

حسين محرم: فخور بعودة قطاع الإنتاج بمسلسل حق ضايع

محمد إمام

محمد إمام يرد على مقارنة اسم مسلسله بلقب الكينج لـ محمد منير

بالصور

5 أساسيات لتعلم القيادة في الشوارع المصرية

تعلم القيادة
تعلم القيادة
تعلم القيادة

سعر كيا كارينز 2010 المستعملة فى السوق.. صور

كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010

فيتامين D يحمي من الإصابة بالإنفلونزا في الشتاءً.. دراسة تكشف مفاجأة مهمة

فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء

نشرة المرأة واامنوعات| جمال شعبان يكشف معلومات مهمة عن كهرباء القلب.. احترس من تناول السوشي بهذه الطريقة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

المزيد