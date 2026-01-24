قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات
إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP
اختراق مفاجئ.. عبور 26 طائرة صينية و6 سفن إلى تايوان
خاص| الأهلي يجهز بلعمري والجزار لظهورهما الأول أمام وادي دجلة
مبالغة وتطبيل سياسي.. تعليق عمرو أديب على تصريحات ترامب بشأن أوضاع غزة

عمرو أديب
عمرو أديب
سارة عبد الله

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بشأن السلام ووقف اطلاق النار بغزة.

وكتب عمرو أديب عبر إكس: “‏تكرار الامريكى انه لم نكن نحلم ان نصل الى وقف اطلاق نار او مجلس سلام كلام فيه مبالغة وتطبيل سياسي . لقد ضاعت مدينه واستشهد اكثر من ميت الف فلسطينى ، ماذا كنت تريد ثمنا اعلى من هذا لتجلس وتتفاوض وتعيد الاعمار . ومع ذلك فلننتظر ونرى كيف ستسير الامور وهل سنصل الى ناطحات سحاب غزه ام سنكتفى بالغداء والدواء ولبن الاطفال ؟!”.

وعلق الإعلامي عمرو أديب، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس ولقائه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على هامش المنتدى.

وقال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: "إن قمة دافوس كان فيها حاجة غريبة، وهي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ماسابش حد في حاله خالص، وجِه قال شِعر في الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وواصل الإعلامي عمرو أديب،: "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب تحدث عن أن الرئيس السيسي رجل حكيم، ومش ناسي ليه موقف من 2016، وأن السيسي قابله ولم يقابل هيلاري كلينتون في ذلك الوقت".

وأكمل الإعلامي عمرو أديب،: "الرئيس بتاعنا عبد الفتاح السيسي يمثل كرامة وعزة مصر، وكان لقاء قويا وتكريما لمصر ولقيادة مصر، ومصر ضد التهجير والمشاريع الغريبة لقطاع غزة، ومصر طلعت صح".

عمرو أديب الرئيس السيسي غزة دونالد ترامب السلام

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

الحرس الثوري الإيراني

رويترز: واشنطن تضغط على تشيلي وبيرو وبنما وبوليفيا لطرد إيرانيين

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي: دولنا تشهد تحديات سياسية متشابكة تطلب منا التكاتف

تحركات أمنية لنقل دواعش من سوريا إلى العراق

العراق : وضع عناصر داعش القادمين من سوريا بسجون خاصة

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

ألواح البروتين تحت المجهر.. خبراء يحذرون: ليست صحية وتزيد مخاطر الأمراض

تناول ألواح البروتين ليست صحية

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

اعتقال الإسرائيليين

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

