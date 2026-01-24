قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أسرة الشهيد العقيد رامي هلال
موعد ومكان عزاء والد الموسيقار أحمد إبراهيم.. تفاصيل
مبالغة وتطبيل سياسي.. تعليق عمرو أديب على تصريحات ترامب بشأن أوضاع غزة
أسعار السجائر اليوم السبت 24 يناير 2026 للمستهلك
نفسي أطلع ظابط زي أبويا.. الرئيس السيسي يحتضن ابن الشهيد رامي هلال
الرئيس السيسي يشاهد أحدث النظم والمعدات الحديثة لجهاز الشرطة المصرية
الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة
تحت أنظار الرئيس السيسي.. فيلم تسجيلي عن بطولة الشهيد العقيد رامي هلال
كمامة ومصحف صغير في يده| بدء استئناف رمضان صبحي على حبسه عاما
سندافع عن إيران حتى الموت.. قائد القوات البرية يجتمع مع الحرس الثوري
مصر تفوز بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي
سخان غاز يتسبب في اختناق شقيقتين داخل منزل بالعزبة والعرب في سوهاج
تبيع منتجاتها عبر مواقع الإنترنت.. تحذيرات عاجلة من الزراعة بشأن صفحات وهمية

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
شيماء مجدي

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود منصات أو مواقع بيع إلكترونية تابعة للوزارة لطرح منتجاتها الغذائية للمواطنين، مشددة على أن هذه الصفحات وهمية ولا تمت للوزارة بصلة.

وحذرت الوزارة، المواطنين من الانسياق وراء هذه الكيانات غير المعلومة أو التعامل معها بأي صورة من الصور، لما قد يترتب على ذلك من تعرضهم لعمليات غش أو استغلال، مؤكدة أن الوزارة غير مسئولة عن أي تعاملات تتم من خلال هذه الصفحات أو المواقع غير الرسمية.

وأوضحت وزارة الزراعة أن بيع منتجاتها الغذائية يتم حصريًا من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة الرسمية المعتمدة التابعة لها، بمركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية، فضلا عن مديريات الزراعة والاصلاح الزراعي، والإدارات التابعة لهم، ذلك بالإضافة إلى المنافذ المتحركة التي تجوب الميادين والقرى بالمحافظات المختلفة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في كل محافظة، مشيرة إلى أن هذه المنافذ تخضع لرقابة كاملة وتوفر منتجات آمنة وبجودة عالية وبأسعار مخفضة للمواطنين.

كما ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الاعتماد إلا على البيانات الصادرة عن الوزارة، والصفحات الرسمية التابعة لها، والإبلاغ عن أي صفحات أو إعلانات مشبوهة تدّعي بيع منتجات الوزارة عبر الإنترنت، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الشائعات وحماية المستهلك.

وأكدت الوزارة استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من إنتاج الجهات والقطاعات الإنتاجية التابعة لها، منافذ البيع الرسمية، سواء الثابتة أو المتحركة، لضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين في مختلف المحافظات، وبأسعار مخفضة، ضمن خطة وجهود الدولة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خفض الأسعار.

الزراعة صفحات وهمية المنافذ الثابتة البحوث الزراعية

