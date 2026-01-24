علاء فاروق: تفعيل الزراعة التعاقدية لضمان حقوق الفلاحين وتوفير مواد خام

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً من قيادات شركة "كرافت هاينز" العالمية، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع الزراعي، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يخدم مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب.



وتناول اللقاء خطط الشركة الطموحة للتوسع في السوق المصري، حيث أكد الجانبان على أهمية تفعيل الزراعة التعاقدية كركيزة أساسية لضمان حقوق المزارعين وتوفير مواد خام عالية الجودة للمصانع.د، حيث تهدف هذه الشراكة إلى ربط المزارع المصري مباشرة بسلاسل القيمة العالمية، مما يضمن عائداً اقتصادياً مجزياً ومستداماً.

وأبدى ممثلو الشركة رغبتهم في صياغة برامج تعاون مشتركة بين الشركة والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، بهدف دعم صغار المزارعين في المناطق الأكثر احتياجاً، بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي، من خلال تزويدهم بالخبرات الفنية اللازمة ودمجهم في منظومة التوريد الخاصة بالشركة.

ووجه وزير الزراعة بضرورة التنسيق بين المراكز البحثية بالوزارة والقطاع الخاص لاستنباط أصناف زراعية جديدة ومتميزة تتوافق مع المعايير التصنيعية العالمية، وتتحمل التغيرات المناخية، مما يساهم في رفع كفاءة الإنتاجية وتقليل الفاقد.

وأكد "فاروق" خلال اللقاء، أن الدولة المصرية، وبتوجيهات من القيادة السياسية، تولي اهتماماً بالغاً بتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاع الزراعة الذي يعد ركيزة الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم للشركات العالمية التي تساهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل حقيقية، مع التركيز على تمكين صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم.

من جانبهم، أشاد ممثلو شركة "كرافت هاينز" بالنهضة التي يشهدها قطاع الزراعة في مصر، مؤكدين التزام الشركة بتوسيع حجم أعمالها والاعتماد بشكل أكبر على المدخلات الزراعية المصرية في منتجاتها الموجهة للسوقين المحلي والتصديري.