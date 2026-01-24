الزراعة: حملات تفتيش ورقابة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 283 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 16 وحتى 22 يناير الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث مستجدات خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من الوزراء المعنيين، كما عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستعراض إجراءات التعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة.



وخلال هذا الاسبوع شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، انطلاق فعاليات الجلسة النقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "الحوار الزراعي 2026: تعزيز التعاونيات الزراعية في مصر وألمانيا، كما استعرض الوزير، تقريرا حول إنجازات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة خلال عام 2025، فيما يتعلق بتيسير إجراءات التراخيص وتسجيل الأعلاف وفق معايير الأمن الحيوي، كذلك أعلن "فاروق"، عن حصاد استثنائي لملف الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2025، حيث بلغت نحو 9.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية، مسجلة زيادة غير مسبوقة تجاوزت 800 ألف طن مقارنة بالعام الماضي

كما تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استعرض خلاله أبرز أنشطة وجهود الهيئة والجهات التابعة بجميع المحافظات خلال شهر ديسمبر الماضي، بينما نظم مركز بحوث الصحراء ورشة عمل بواحة سيوة تحت عنوان «التحديات البيطرية وسبل تنمية الثروة الحيوانية»، بهدف تمكين المربين ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني والداجني بالواحة، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مواصلة الزيارات الميدانية من خلال المعاهد البحثية المختصة، تنفيذ لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة النزول إلى الحقول وتعزيز الدور الإرشادي لدعم الفلاح المصري.



وأعلن معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية عن تشكيل لجنة دائمة موحدة تضم كافة المعاهد البحثية والقطاعات التنفيذية بالوزارة؛ لمتابعة محصول القطن على مدار العام وتذليل كافة العقبات التي تواجه الإنتاج، كما استعرض قطاع استصلاح الأراضي جهوده خلال النصف الول من يناير حيث تم إزالة 53 حالة تعدي وتطهير 13 مسقى و 16 مصرف، كذلك استعرض قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة جهوده خلال النصف الاول من يناير والمتمثلة في إصدار نحو 465 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان.



بينما كشفت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، عن جهودها خلال عام 2025، حيث حققت تقدما ملحوظا في ملفات الرقابة، التدريب، والخدمات الفنية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لضمان سلامة الغذاء ودعم الصادرات الزراعية المصرية، كما حصل معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الابتكار 2024: 56001 ISO



بينما أعلن معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، عن ختام فعاليات سلسلة من القوافل البيطرية المجانية بمحافظة بني سويف، حيث نجحت القوافل في تقديم الفحص والعلاج لـ1642 رأس ماشية بالمجان، كما ارتفع إجمالي المنشآت المعتمدة دولياً من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية إلى 59 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، مدعومة باجتياز معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، لاختبارات الكفاءة العالمية بنسبة نجاح 100%.



بينما تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول جهود تقديم الرعاية التناسلية وخدمات التحسين الوراثي للماشية خلال شهر ديسمبر، كما تم تحصين أكثر من 500 ألف رأس ماشية حتى لان خلال الحملة الاستثنائية التي أطلقتها ضد الحمى القلاعية، وكشفت الهيئة عن نتائج أعمال المجازر الحكومية، بمختلف محافظات الجمهورية خلال النصف الثاني من عام 2025، والتي أسفرت عن ذبح حوالي 705891 رأسا من الماشية المحلية والمستوردة داخل المجازر الرسمية.



كما كثفت الهيئة حملات التفتيش والرقابة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية، خلال النصف الأول من يناير الجاري، والتي أسفرت عن ضبط كمية إجمالية 57,727 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحت الفحص، ومخالفة للاشتراطات الصحية.

وكشفت الوزارة، عن جهود معهد بحوث الصحة الحيوانية لعام 2025، حيث تم استقبال 570 ألف عينة وكذلك الحصول على اعتمادات دولية غير مسبوقة، كما أطلق المعهد، فعاليات ورشة العمل التدريبية المتخصصة بعنوان: "تطبيقات السلامة البيولوحية والأمان البيولوجي في المعامل.



وأعلن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية عن توفير أنسجة وشتلات نخيل الأصناف التصديرية المتميزة وعلى رأسها نخيل البرحي والمجدول، كذلك تتابع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بشكل مستمر أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بجميع محافظات الجمهورية، من خلال المرور الدوري ومراجعة إجراءات المكافحة التي تنفذها مديريات الزراعة؛ لضمان كفاءة الأداء وسرعة التدخل عند رصد أي إصابات

وواصلت الوزارة ، حملات المرور المفاجئ للتفتيش على الجمعيات الزراعية بالمحافظات، من خلال الإدارة المركزية لشؤون المديريات بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، للتأكد من الانضباط في عمليات صرف الأسمدة المدعمة والالتزام بالضوابط المقررة.

بينما نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ورشة عمل بعنوان "متبقيات المبيدات وأثرها على محصول الطماطم" بمحافظة الأقصر بالتعاون مع جمعية حماية المحاصيل، كما تم الإشراف على عدد من طلاب كلية بيوتكنولوجي جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب لإعداد مشروعات التخرج الخاصة بهم فى مجموعات عمل المعمل المختلفة، فضلا عن تنظيم برنامج تدريبى بعنوان نظام إدارة الجودة فى معامل الإختبار طبقاَ لمواصفة الأيزو 17025:2017 لعدد من مهندسى الجودة من شركات التصنيع الغذائى، وبلغ تجمالى عدد العينات التي تم استلامها هذا الأسبوع حوالي 8400 عينة



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة.