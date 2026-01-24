تذليل العقبات أمام حركة الصادرات الزراعية بين مصر والفلبين.. تفاصيل

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا فلبينيا رفيع المستوى، برئاسة "زمزامين أمباتوان"، وكيل وزارة الزراعة الفلبينية لشؤون جزيرة "مينداناو" ومدير برنامج تطوير صناعة الأغذية الحلال، بحضور "كريستال دونوان" القائم بأعمال السفارة الفلبينية بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تذليل العقبات أمام حركة الصادرات الزراعية بين البلدين.

وخلال اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد، وبعض قيادات الوزارة، شدد "فاروق" على الأهمية الاستراتيجية لفتح السوق الفلبيني أمام المحاصيل المصرية، خاصة بطاطس المائدة، العنب، البصل، والثوم، كاشفا عن أنه تم توجيه دعوة رسمية لنظيره الفلبيني لزيارة مصر، خلال الشهر المقبل، للوقوف على الطفرة التي شهدها نظام الحجر الزراعي المصري والاطلاع على معايير الجودة العالمية التي تتبناها مصر، تمهيداً لإغلاق ملفات النفاذ الفنية وبدء التصدير الفعلي.



ووجه "فاروق" بتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والفنية وفتح قنوات اتصال مباشرة بين المصدرين المصريين والمستوردين من الجانب الفلبيني لسرعة تفعيل عمليات التبادل المنتجات الزراعية وذات الأصل الحيواني بين البلدين.

وأعرب الجانب الفلبيني عن رغبته القوية في الاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة في قطاع الدواجن المجمدة لسد العجز في السوق الفلبيني، مشيرين إلى الأهمية القصوى لملف "الأغذية الحلال" لخدمة الجالية المسلمة في الفلبين والتي تتجاوز 8 ملايين نسمة.

واستعرض اللقاء النجاحات الأخيرة، ومنها إنهاء الجانب المصري لإجراءات نفاذ منتج "الدوريان" الفلبيني إلى الأسواق المصرية، بينما أبدى الجانب الفلبيني تطلعه لتصدير محاصيل أخرى عالية الجودة مثل الموز، الأناناس، المانجو، وجوز الهند.