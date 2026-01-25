فرنسا: التدخل عسكريا في إيران ليس خيارنا المفضل

أفادت الوزيرة المفوضة للجيوش الفرنسية أليس روفو الأحد بأن التدخل عسكريا في إيران وهو ما لوح به الرئيس الأمريكي أكثر من مرة، "ليس الخيار المفضل" لباريس.





وصرّحت روفو في برنامج تلفزيوني، "أعتقد أنه يجب علينا دعم الشعب الإيراني بكل الطريق الممكنة، بما في ذلك التحدث عنه كما نفعل الآن".





كما أضافت "الأمر متروك للشعب الإيراني للتخلص من هذا النظام، ونحن نقف إلى جانبه الآن. والتدخل العسكري ليس الخيار المفضل لدينا".





وتابعت الوزيرة المفوضة "هذه حركة بدأت من بازار وعلى خلفية تكاليف المعيشة، لكنها نمت بشكل كبير. الشعب الإيراني يرفض نظامه، لكن مصير الشعب الإيراني ملك للإيرانيين والإيرانيات، وليس من حقنا اختيار قادتهم".





كما أعربت عن أسفها لصعوبة "توثيق الجرائم الضخمة التي ارتكبها النظام الإيراني ضد شعبه" بسبب حجب الإنترنت المتواصل منذ أكثر من أسبوعين.