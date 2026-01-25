قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

غدا.. انطلاق أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض

القسم الخارجي

تنطلق غدًا برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  في العاصمة الرياض أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل، والذي يُعقد تحت شعار "نصيغ المستقبل"، بمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار وقادة الفكر والخبراء من مختلف دول العالم.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أنَّ انعقاد النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل برعاية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – يُجسد التزام المملكة بدورها الدولي في دعم الحوار العالمي حول مستقبل العمل، ومواجهة التحديات المشتركة التي تُعيد تشكيل أسواق العمل على مستوى العالم.

وأوضح أنَّ المؤتمر يُمثّل منصَّة عالمية تجمع مختلف الأطراف الفاعلة لتبادل الخبرات وبناء رؤى مشتركة تُسهم في تطوير سياسات أكثر مرونة وشمولية، وتعزيز جاهزية القوى العاملة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويشهد المؤتمر هذا العام حضورًا دوليًا واسعًا، يضم أكثر من 10,000 مشارك من 100 دولة، إلى جانب مشاركة أكثر من 40 وزير عمل، وممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى مشاركة ما يزيد عن 020 متحدث في أكثر من 50جلسة حوارية.

ويُعقد المؤتمر على مدى يوميّ 26 و27 يناير 2026، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبشراكات استراتيجية مع عدد من المنظمات الدولية، من بينها منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ومركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، ومؤسسة كينغز تراست العالمية، ومؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، بما يُعزّز الطابع الدولي للمؤتمر ويُثري مخرجاته.

ويركّز المؤتمر، في نسخته الثالثة، على ستة محاور رئيسية تعكس التحولات الكبرى التي تشهدها أسواق العمل العالمية، تشمل تحوّلات التجارة وتأثيرها على التوظيف، والاقتصادات غير الرسمية، والمشهد العالمي الجديد للمهارات، والتأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي على الوظائف والإنتاجية، وبناء أسواق عمل مرنة في أوقات الأزمات، وتعزيز جودة الوظائف، مع اهتمام خاص بقضايا الشباب بوصفهم الركيزة الأساسية لاقتصاد المستقبل.

ويتضمن المؤتمر عددًا من الفعاليات المصاحبة، من أبرزها الاجتماع الوزاري لوزراء العمل الذي يجمع وزراء من أكثر من 40 دولة لمناقشة مسارات عملية وفورية للتوظيف في ظل التحولّات العالمية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتنظيم لقاءات ثنائية، وإطلاق مبادرات جديدة. إلى جانب ذلك، يشهد المؤتمر هذا العام تخريج الفوج الأول من أكاديمية سوق العمل، في خطوة تهدف إلى بناء قدرات صُنّاع السياسات وتطوير الكفاءات المتخصصة في أسواق العمل، وتعزيز تبادل الخبرات الدولية في هذا المجال.

ويُعد المؤتمر الدولي لسوق العمل أحد أبرز المنصّات العالمية المتخصصة في قضايا العمل، حيث يهدف إلى تحويل الحوار الدولي إلى سياسات ومبادرات عملية، وتعزيز التعاون بين الدول، ودعم بناء أسواق عمل أكثر قدرة على التكيف والاستدامة، بما يُسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا.

