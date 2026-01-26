الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة.. رابط مباشر

تتزايد عمليات البحث من قبل أصحاب المركبات عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026مجانا برقم السيارة، بعدما أتاحت الدولة إمكانية التعرف على المخالفات ودفعها بسهولة عبر منصات رسمية، وذلك لتجنب الغرامات والعقوبات الإضافية.



رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة



يمكن للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية 2025 برقم السيارة عن طريق موقع مصر الرقمية خلال الضغط على الرابط التالي:

https://digital.gov.eg/

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة



-الدخول إلى موقع مصر الرقمية

-ثم اختيار خيار «مركباتي» وذلك من قسم «خدمات مصر الرقمية».

-النقر على «استعلام عن مخالفات رخصة مركبة».

-الضغط على «بدء الخدمة» للمتابعة ويجب العلم أن هذه الخطوة تتطلب نوع الرخصة و رقم اللوحة.

-اختيار «لوحة حديثة أو لوحة قديمة».

-أدخل رقم السيارة التي ترغب في الاستعلام عن تفاصيلها.

- وستظهر لك قائمة بالمخالفات المسجلة على سيارتك إن وجدت، مع تفاصيلها.

طريقة التظلم على مخالفات المرور 2025



يمكن التظلم على مخالفات المرور 2025، عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني.

-اختيار «خدمات المرور».

-الضغط على «التظلمات».

-ثم حدد التظلم على مخالفات «رخص المركبات».

- أدخل رقم لوحة السيارة.

-ثم أدخل البيانات الأساسية «الرقم القومي ورقم الهاتف».

- الضغط على «تفاصيل المخالفات»

-ثم اختيار المخالفة التي ترغب في التظلم عليها.

-يجب قراءة الشروط والأحكام ومن ثم الضغط على «موافق».

-وبعدها إدخال البيانات المطلوبة بدقة، واضغط «إرسال الطلب».

- ثم سيظهر رقم التظلم الخاص بك، احتفظ به لمتابعة الطلب.

طرق دفع مخالفات المرور 2025



- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني.

- اختيار «الدفع».

-الضغط على «الدفع الإلكتروني».

- حدد نوع الرخصة المراد سدادها.

-بعدها أدخل البيانات الشخصية المطلوبة.

- الضغط على «إجمالي المخالفات».

-بعدها اختار طريقة الدفع.

- أدخل بيانات بطاقة الدفع «الفيزا أو الماستركارد».

- الضغط على زر «سداد».