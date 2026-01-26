قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة.. رابط مباشر

الاستعلام عن مخالفات المرور
الاستعلام عن مخالفات المرور
رشا عوني

تتزايد عمليات البحث من قبل أصحاب المركبات عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026مجانا برقم السيارة، بعدما أتاحت الدولة إمكانية التعرف على المخالفات ودفعها بسهولة عبر منصات رسمية، وذلك لتجنب الغرامات والعقوبات الإضافية.


رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة
 

يمكن للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية 2025 برقم السيارة عن طريق موقع مصر الرقمية خلال الضغط على الرابط التالي: 

https://digital.gov.eg/ 

 

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة

-الدخول إلى موقع مصر الرقمية

-ثم اختيار خيار «مركباتي» وذلك من قسم «خدمات مصر الرقمية».

-النقر على «استعلام عن مخالفات رخصة مركبة».

-الضغط على «بدء الخدمة» للمتابعة ويجب العلم أن هذه الخطوة تتطلب نوع الرخصة و رقم اللوحة.

-اختيار «لوحة حديثة أو لوحة قديمة».

-أدخل رقم السيارة التي ترغب في الاستعلام عن تفاصيلها.

- وستظهر لك قائمة بالمخالفات المسجلة على سيارتك إن وجدت، مع تفاصيلها.

طريقة التظلم على مخالفات المرور 2025

يمكن التظلم على مخالفات المرور 2025، عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني.

-اختيار «خدمات المرور».

-الضغط على «التظلمات».

-ثم حدد التظلم على مخالفات «رخص المركبات».

- أدخل رقم لوحة السيارة.

-ثم أدخل البيانات الأساسية «الرقم القومي ورقم الهاتف».

- الضغط على «تفاصيل المخالفات»

-ثم اختيار المخالفة التي ترغب في التظلم عليها.

-يجب قراءة الشروط والأحكام ومن ثم الضغط على «موافق».

-وبعدها إدخال البيانات المطلوبة بدقة، واضغط «إرسال الطلب».

- ثم سيظهر رقم التظلم الخاص بك، احتفظ به لمتابعة الطلب.

طرق دفع مخالفات المرور 2025

- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني.

- اختيار «الدفع».

-الضغط على «الدفع الإلكتروني».

- حدد نوع الرخصة المراد سدادها.

-بعدها أدخل البيانات الشخصية المطلوبة.

- الضغط على «إجمالي المخالفات».

-بعدها اختار طريقة الدفع.

- أدخل بيانات بطاقة الدفع «الفيزا أو الماستركارد».

- الضغط على زر «سداد».

الاستعلام عن مخالفات المرور دفع مخالفات المرور استعلام مخالفات المرور مخالفات السيارة تظلم مخالفات المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

اورمان الشرقية

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

سعاد حسني

في ذكراها .. معلومات رقمية عن السندريلا سعاد حسني

بابا وماما جيران

شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد