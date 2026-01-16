قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
"أسرار".. الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى يكشف أسرار ما قبل 2011 وتحديات واجهت مصر
أنقرة تنشر مقاتلات في إستونيا ورومانيا لدعم مهام حلف الناتو
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء نظام قمع الشعب الإيراني
لبنان.. مقـ.تل عنصر من حزب الله في هجوم إسرائيلي
ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا
رابط مباشر لـ مخالفات المرور 2026.. استعلم وتظلم بضغطة زر
تحركات برلمانية بشأن حصر الإيجار القديم.. ومطالب بمراجعة التصنيفات
برشلونة يعبر راسينج إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا
يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية
8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج
رابط مباشر لـ مخالفات المرور 2026.. استعلم وتظلم بضغطة زر

مخالفات المرور
مخالفات المرور
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 مجاناً إلكترونيًا،  علاوة على كيفية سدادها والتظلم عليها، ضمن جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2026

يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2026 عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني مباشرة من خلال الرابط التالي:
https://ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home

خطوات الاستعلام عن المخالفات

- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني عبر الرابط 

- اختيار قائمة «الاستعلامات».

- الضغط على «استمرار».

- تحديد نوع الرخصة المراد الاستعلام عنها.

- إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

- الضغط على «استمرار» لعرض المخالفات.

طريقة استخراج شهادة مخالفات المرور

كيفية سداد مخالفات المرور 2026

يمكن سداد المخالفات إلكترونيًا من خلال نفس الموقع باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على أيقونة «الدفع».

- اختيار «الدفع الإلكتروني».

- تحديد نوع الرخصة المراد سدادها وإدخال البيانات المطلوبة.

- الضغط على «إجمالي المخالفات»، ثم اختيار طريقة الدفع.

- إدخال بيانات بطاقة الدفع (فيزا أو ماستركارد).

- الضغط على زر «سداد» لإتمام العملية.

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026

لتقديم تظلم على أي مخالفة مرورية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني.

- اختيار «خدمات المرور»، ثم الضغط على «التظلمات».

- تحديد التظلم على مخالفات رخص المركبات.

- إدخال رقم لوحة السيارة والبيانات الأساسية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف.

- الضغط على «تفاصيل المخالفات» واختيار المخالفة المطلوبة للتظلم.

- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

- إدخال البيانات المطلوبة بدقة ثم الضغط على «إرسال الطلب».

- الاحتفاظ برقم التظلم لمتابعة حالة الطلب لاحقًا.

الاستعلام عن مخالفات المرور

طريقة استخراج شهادة مُخالفات المرور إلكترونيًا

استحدثت وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية من خلال الربط المباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة.



مُخالفات المرور الإلكترونية 
 

يصل للمركز شهادة براءة الذمة من المُخالفات المرورية بصورة إلكترونية فور قيام المواطن بسداد المُخالفات من أى من القنوات الإلكترونية المخصصة لذلك، الأمر الذى مكن وزارة الداخلية من استكمال عملها بمنظومة مرور بلا أوراق .

وتقرّر إلغاء طلب شهادة براءة الذمة الورقية تيسيراً على المواطنين والعمل بها إلكترونياً ، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية فى تنفيذ منظومة مرور بلا أوراق ، مما ساهم فى الحد من عمليات التلاعب وتحقيق مزيداً من الدقة والسرعة بوحدات التراخيص ووحدات المرور الإلكترونية والمتنقلة وبوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية والمنافذ الجمركية .. مما يتيح للمركبات العبور من المنافذ الحدودية دون التقيد بتقديم شهادة ورقية ببراءة الذمة من المخالفات .


وبدأ العمل بالشهادة الإلكترونية بكافة محافظات الجمهورية منذ من يوم السبت الموافق 6/12/2025 .

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى التحول الرقمى بكافة قطاعاتها وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير للإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى بما يساهم فى حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر

مخالفات المرور 2026 الاستعلام عن المخالفات رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 كيفية سداد مخالفات المرور 2026 التظلم على مخالفات المرور 2026

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

معمرة هندية

رجعت للحياة .. مسنة هندية تعود من الموت فى عيد ميلادها | تفاصيل

قرع بالبشاميل

حلوى الشتا .. جربي طريقة عمل القرع بالبشاميل

زيت جوز الهند

أقوى من مستحضرات التجميل .. زيت جوز الهند يحمى الشعر من مشاكل خارقة

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

