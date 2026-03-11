قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
أخبار العالم

تحت سفح الأهرامات.. مصري يفوز بتصفيات بطولة ملاكمة المحترفين

الملاكم المصري عمر محمد هيكل
الملاكم المصري عمر محمد هيكل
القسم الخارجي

فاز الملاكم المصري عمر محمد هيكل بالتصفيات المؤهلة الي بطولة المحترفين التي ستقام في مصر ٢٣ مايو القادم تحت سفح اهرامات الجيزة، حيث سيشارك فيها نخبة من اعرق الملاكمين في العالم ابرزهم الاوكراني اوليكساندر اوسيك والهولندي ريكو فيرهوفين.

وشهدت صالة رقم (2) باستاد القاهرة الدولي، أمس،ختام التصفيات المؤهلة لبطولة الملاكمة للمحترفين “Road to the Pyramids”، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الرياضة المصرية، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، إلى جانب نخبة من الشخصيات الرياضية. 

وأكد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل خلال كلمته في ختام المنافسات أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الألعاب الفردية، وفي مقدمتها الملاكمة، لما تمتلكه من تاريخ وإنجازات على المستويين القاري والدولي. وأوضح أن تنظيم مثل هذه البطولات في مصر يعكس قدرة الدولة على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كما يسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة في البطولات العالمية. 

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الاتحاد المصري للملاكمة على توفير الدعم الكامل للاعبين والاتحادات الرياضية، مشيرًا إلى أن مثل هذه البطولات تمثل فرصة مهمة لاكتشاف المواهب الشابة وصقل قدراتهم استعدادًا للمشاركات الدولية المقبلة، خاصة مع الاستعدادات لدورات الألعاب الأولمبية القادمة. 
‎من جانبه، أعرب اللواء مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة عن سعادته بنجاح التصفيات، مؤكدًا أن البطولة تمثل منصة مهمة لاختيار أفضل العناصر من الملاكمين المصريين ومنحهم فرصة الظهور في المنافسات الاحترافية. وأشار إلى أن التصفيات شهدت مشاركة 31 هيئة رياضية بإجمالي 62 لاعبًا تنافسوا في مختلف الأوزان، في منافسات قوية تهدف إلى انتقاء أفضل العناصر للبطولة. 

وأضاف اللوزي أن الاتحاد يحرص على تنظيم مثل هذه البطولات لاكتشاف جيل جديد من المواهب القادرة على إعادة الملاكمة المصرية إلى منصات التتويج الدولية، مؤكدًا أن الدعم الكبير من وزارة الشباب والرياضة يسهم بشكل مباشر في تطوير اللعبة ورفع مستوى اللاعبين. 

وتأتي بطولة Road to the Pyramids ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها مصر، في إطار التعاون بين الاتحاد المصري للملاكمة وعدد من الجهات الدولية، بهدف تعزيز حضور الملاكمة المصرية على الساحة العالمية وفتح آفاق

الملاكمة ملاكمة المحترفين الجيزة ملاكم مصري بطولة المحترفين

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

معاشات

تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026

توشكي

الزراعة: موسم مبشر لحصاد القمح بتوشكى وشرق العوينات

جانب من الاجتماع

وزير العمل يبحث التوسع في التدريب ونقل الخبرات للشباب مع شركات هندية

جوالات ميدانية

الزراعة: تكثيف الجولات الرقابية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

