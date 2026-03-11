تحت سفح الأهرامات.. مصري يفوز بتصفيات بطولة ملاكمة المحترفين

فاز الملاكم المصري عمر محمد هيكل بالتصفيات المؤهلة الي بطولة المحترفين التي ستقام في مصر ٢٣ مايو القادم تحت سفح اهرامات الجيزة، حيث سيشارك فيها نخبة من اعرق الملاكمين في العالم ابرزهم الاوكراني اوليكساندر اوسيك والهولندي ريكو فيرهوفين.

وشهدت صالة رقم (2) باستاد القاهرة الدولي، أمس،ختام التصفيات المؤهلة لبطولة الملاكمة للمحترفين “Road to the Pyramids”، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الرياضة المصرية، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، إلى جانب نخبة من الشخصيات الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل خلال كلمته في ختام المنافسات أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الألعاب الفردية، وفي مقدمتها الملاكمة، لما تمتلكه من تاريخ وإنجازات على المستويين القاري والدولي. وأوضح أن تنظيم مثل هذه البطولات في مصر يعكس قدرة الدولة على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كما يسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة في البطولات العالمية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الاتحاد المصري للملاكمة على توفير الدعم الكامل للاعبين والاتحادات الرياضية، مشيرًا إلى أن مثل هذه البطولات تمثل فرصة مهمة لاكتشاف المواهب الشابة وصقل قدراتهم استعدادًا للمشاركات الدولية المقبلة، خاصة مع الاستعدادات لدورات الألعاب الأولمبية القادمة.

‎من جانبه، أعرب اللواء مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة عن سعادته بنجاح التصفيات، مؤكدًا أن البطولة تمثل منصة مهمة لاختيار أفضل العناصر من الملاكمين المصريين ومنحهم فرصة الظهور في المنافسات الاحترافية. وأشار إلى أن التصفيات شهدت مشاركة 31 هيئة رياضية بإجمالي 62 لاعبًا تنافسوا في مختلف الأوزان، في منافسات قوية تهدف إلى انتقاء أفضل العناصر للبطولة.

وأضاف اللوزي أن الاتحاد يحرص على تنظيم مثل هذه البطولات لاكتشاف جيل جديد من المواهب القادرة على إعادة الملاكمة المصرية إلى منصات التتويج الدولية، مؤكدًا أن الدعم الكبير من وزارة الشباب والرياضة يسهم بشكل مباشر في تطوير اللعبة ورفع مستوى اللاعبين.

وتأتي بطولة Road to the Pyramids ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها مصر، في إطار التعاون بين الاتحاد المصري للملاكمة وعدد من الجهات الدولية، بهدف تعزيز حضور الملاكمة المصرية على الساحة العالمية وفتح آفاق