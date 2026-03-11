إيران: سنستهدف المصالح الاقتصادية والمصرفية الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة

أعلن متحدث باسم قيادة ختم الأنبياء المشتركة، اليوم الأربعاء، أن إيران ستستهدف المصالح الاقتصادية والمصرفية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، مضيفًا أن هذا التهديد يأتي في أعقاب هجوم على أحد البنوك الإيرانية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن إبراهيم ذو الفقاري قوله: "بعد فشل حملتهم، استهدف الجيش الأمريكي الإرهابي والكيان الصهيوني (إسرائيل) أحد بنوك البلاد.

وبهذا العمل غير الشرعي وغير المألوف، يُجبرنا العدو على استهداف المراكز الاقتصادية والبنوك المرتبطة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة".

وحذر المتحدث سكان المنطقة من الاقتراب من البنوك.