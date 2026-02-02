تطور خطير.. كواليس جلسة وليد صلاح الدين وديانج في طائرة تنزانيا

عقد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي اجتماعا مع المالي إليو ديانج نجم القلعة الحمراء في الطائرة لدي عودة بعثة المارد الأحمر من رحلة تنزانيا لمواجهة يانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن وليد صلاح الدين استفسر من المالي إليو ديانج خلال الجلسة التي جمعتهما في الطائرة بشأن توقيعه لنادي فالنسيا الإسباني.

تابع: اللاعب المالي نفي توقيعه للنادي الإسباني فقط واكد لوليد صلاح الدين أنه أنهي الاتفاق مع مسؤولي نادي فالنسيا الإسباني بكافة الأمور المالية .

أضاف: وكيل اللاعبين المصري الذي أحضر له العرض نجح في إنهاء كافة الأمور المالية مع النادي الإسباني تمهيدا لانتقال المالي إلي الدوري الاسباني.

وقال أيضا: ديانج قال لوليد صلاح الدين خلال الجلسة: انا متفق مع الوكيل المصري أنه لو الأهلي لم يقم ببيع اللاعب المالي في شهر يناير سوف يقوم بالتوقيع لنادي فالنسيا الإسباني في صفقة انتقال حر نظير راتب عالي يبدأ من 2 مليون دولار في الموسم.