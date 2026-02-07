طعنة في قلب الخلافات.. زوج يُصيب زوجته بسلاح أبيض في طهطا بسوهاج

شهد نجع حمد، التابع لقرية بنجا بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة مؤسفة، بعدما أقدم زوج على التعدي على زوجته بسلاح أبيض؛ ما أسفر عن إصابتها بطعنة خطيرة؛ إثر خلافات أسرية بينهما.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول المدعوة "بسمة. ع"، 22 عامًا، ربة منزل، مصابة بطعنة بسلاح أبيض، وحالتها العامة خطيرة، مع ادعاء تعدي زوجها عليها.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الزوجين داخل منزلهما، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها الزوج بالتعدي على زوجته مستخدمًا سلاحًا أبيض؛ ما تسبب في إصابتها بإصابة بالغة استدعت نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابة، وإيداعها تحت الملاحظة الطبية نظرًا لخطورة حالتها الصحية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم، وسؤال شهود العيان وأفراد الأسرة للوقوف على أسباب الخلاف الذي أدى إلى الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها، للتأكد من تفاصيلها وملابساتها كاملة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المتهم.