وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال

قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط، إن وزارة التعليم العالي مكنت الشركات الناشئة من الاستفادة من جميع الأجهزة والمعدات المتواجدة في المراكز البحثية الحكومية، وهو يعد خدمة مهمة للغاية، متابعة: دعم مالي وجزئي لتدريب الموظفين وسيكون هناك مرونة اكبر في توظيف الخبرات الأجنبية.

واسترسلت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها: أصبح لدينا موقع الكتروني يضم كافة التفاصيل الخاصة بالتراخيص الخاصة بإنشاء الشركات، بشكل مفصل وواضح.

وأضافت: أصبح لدينا مرصد لسياسات ريادة الأعمال لمتابعة آليات التنفيذ للميثاق بشكل واضح، مشددة على توفير حزمة تيسيرات متكاملة لأول مرة تضم 5 محاور.

ولفتت إلى أن ميثاق الشركات الناشئة يتضمن أكثر من 80 سياسة وإجراء ومرصد لمتابعة تنفيذ تيسيرات ومحفزات الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

ونوهت بأن الميثاق يضم مبادرة تمويلية موحدة، تضم 15 ألية تمويلية و10 جهات حكومية تحت إطار تنسيقي واحد، وتستهدف تمويل واستثمار 5000 شركة ناشئة وتنسيق الموارد التمويلية.

ولفتت إلى أن الهدف من المبادرة يستهدف توفير 500 ألف وظيفة مباشرة أو غير مباشرة.