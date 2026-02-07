مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال، أن الميثاق هو وثيقة مرنة سيتم تحديثها وتطويرها باستمرار.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي: “نعمل على تطوير القطاعات المعتمدة على التكنولوجيا العميقة”، موضحا أن الميثاق وضع مجموعة من الأهداف الإستراتيجية لتنفيذها.

وأضاف: “وضع الميثاق العديد من السياسات الداعمة على رأسها التعريف الموحد للشركات الناشئة، إضافة إلى طرحه مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى تنسيق الموارد المتاحة لدي الهيئات الحكومية، كما يستهدف تنمية الكوادر المحلية وجذب رأس المال”.