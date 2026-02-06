قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تشييع جثامين ضحايا انهيار جزء من سور دير أبوفانا بمطرانية ديرمواس في المنيا

تشييع جنازة ضحايا السور
تشييع جنازة ضحايا السور
ايمن رياض

نعت مطرانية ديرمواس ودلجا جنوب المنيا للأقباط الأرثوذكس، في بيان لها الأطفال الأربع ضحايا انهيار جزء من سور حجرى بدير «أبوفانا» الكائن بصحراء غرب مركز ملوى.

وأعلنت مطرانية ديرمواس، برئاسة الأسقف الأنبا بقطر، أسقف ديرمواس ودلجا أنه تقرر إقامة صلوات جناز واحد مجمّع للأطفال الأربعة.

وقالت المطرانية فى بيان: تودع الكنيسة على رجاء القيامة أبنائها: بدر شنودة، ونادية أشرف، وتاوضروس بدر، شنودة باسم.

وأقيمت صلوت الجنازة عند الساعه السادسة ونصف مساء اليوم الجمعة، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة ديرمواس

كانت  الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول عدد من المصابين إلى المستشفى التخصصي، على خلفية انهيار سور داخل الدير.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من مركز شرطة ملوي، مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الانهيار وقع في أحد الأسوار الداخلية للدير، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص : بدر شنودة  7 سنوات، وتواضروس بدر 10 سنوات ، ونادية أشرف  11 سنة، وشنودة باسم 10 سنوات، فيما أصيـب كل من مريم أشرف  8  سنوات ، توماس صموئيل7 سنوات

ومن جانبها فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول المنطقة لتأمين الموقع ومنع الاقتراب، وتسهيل أعمال الفحص والمعاينة.

وفي أعقاب الحادث، جرى الدفع بفرق طبية متكاملة لتقديم الإسعافات والرعاية اللازمة للمصابين، مع نقل الحالات الحرجة إلى أقسام الرعاية بالمستشفى، فيما باشرت جهات التحقيق المعاينة الميدانية لموقع الانهيار. 

المنيا حادث ديرمواس جنازة

