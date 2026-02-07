برلماني يقترح 10 بدائل لعلاج إدمان الإنترنت والهواتف عند الأطفال

قدم النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، 10 مقترحات عملية تهدف للحد من مخاطر استخدام الأطفال للإنترنت و الهواتف المحمولة ، في ظل الانتشار الواسع للأجهزة الرقمية وسهولة الوصول إلى محتوى ضار أو غير مناسب، وذلك فى طار توجه الدولة بعد توجيهات القيادة السياسية للتعامل مع هذا الملف لحماية الأجيال الجديدة والأطفال من مخاطر الهواتف المحمولة والانترنت، وفى نفس الوقت عدم الانعزال عن التكنولوجيا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المقترحات تستهدف وضع آليات ملموسة على أرض الواقع لحماية النشء من الإدمان الرقمي، وتشمل تشديد الرقابة على التطبيقات والألعاب الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي التي قد تشجع السلوكيات الضارة أو تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب، إلى جانب وضع ضوابط لاستخدام الهواتف داخل المدارس والمنزل لضمان الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا.

وشدد توفيق، على أهمية دمج برامج توعوية للأطفال وأولياء الأمور، تشمل ورش عمل وأنشطة تعليمية داخل المدارس لتعريفهم بأسس التعامل الآمن مع الإنترنت، وتدريب الأسر على كيفية متابعة استخدام أبنائهم للأجهزة الرقمية بشكل دوري، وإنشاء تطبيقات ذكية تتحكم في وقت استخدام الأطفال للأجهزة، مع تحديد المحتوى المسموح به وساعات الاستخدام اليومية، بما يحقق التوازن بين التعلم الرقمي والترفيه الآمن.

وتابع النائب حازم توفيق،:" ومن ضمن المقترحات أيضا تفعيل دور أجهزة الرقابة الحكومية بالتنسيق مع شركات الاتصالات لتطبيق ضوابط صارمة على التطبيقات والألعاب الرقمية، ومراجعة المحتوى بانتظام، إضافة إلى إطلاق حملات إعلامية وتوعوية لتسليط الضوء على مخاطر الإدمان الرقمي، وتوفير بدائل تعليمية وترفيهية آمنة للأطفال، مع وضع خطط متابعة دورية لتقييم أثر الإجراءات ونجاحها على الأرض.

وأكد توفيق، إلى أن هذه المقترحات تهدف إلى حماية الأطفال من أي تهديدات رقمية، وضمان استفادتهم من التكنولوجيا بشكل إيجابي وآمن، مع تأكيد أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة والحكومة والمجتمع المدني لضمان نجاح أي خطة تنفيذية على أرض الواقع.