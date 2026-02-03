قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

اتصالات النواب: دراسة مقترح تقنين استخدام الاطفال للهواتف المحمولة

لجنة الاتصالات
لجنة الاتصالات
فريدة محمد

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة اعتمدت خطتها لدور الانعقاد الجديد، وعلى رأس أولوياتها عقد جلسات استماع حول المقترح الذي طرحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين استخدام الهواتف المحمولة والتكنولوجيا للأطفال والنشء.

وأضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أننا نُثمّن التوجيهات الرئاسية التي تستهدف الحفاظ على النشء، مستقبل مصر، من خلال آليات وضوابط تحميهم من سوء استخدام التكنولوجيا. وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة بتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال.

وتابع بدوي أن اللجنة ستستمع إلى جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب الجهات ذات الصلة، لعرض وجهات نظرهم وصياغتها في صورة تشريع يحمي المجتمع.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن اللجنة ستفتح كذلك ملف البنية التحتية لخدمات الإنترنت، والتوسع في المدارس التكنولوجية، مستشهدًا بنماذج متميزة في هذا المجال امثلة مدرسة وي ..

وأضاف بدوي أن اللجنة ستعمل على الملف التشريعي من خلال تعديل بعض أحكام قانون تقنية المعلومات لتشديد العقوبات على جرائم الشائعات، والحفاظ على قيم المجتمع.

النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

بالصور

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

