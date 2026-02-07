خالد الغندور: الإصرار وقود يحول الأحلام إلى واقع

شارك الإعلامي خالد الغندور، كلمات تشجيعية لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور في منشور عبر حسابه الرسمي: "الإصرار هو الوقود الذي يحول الأحلام إلى واقع؛ لا تتوقف عندما تتعب، بل توقف عندما تنتهي".

من جانب آخر، كشف الإعلامي خالد الغندور، سبب رفض رابطة الأندية، طلب الزمالك بتأجيل مباراة سموحة في الدوري المصري.

وكتب الغندور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "ربطة الأندية ترفض طلب الزمالك تأجيل مباراة سموحة في الدوري؛ نظرا لعودة الفريق من زامبيا يوم 10، وليس لديه طائرة خاصة".

تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفةتعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري الممتاز، كالتالي:

الزمالك وسموحة

- تقام مباراة الزمالك وسموحة، في الثامنة من مساء يوم 11 فبراير الحالي، على ملعب ستاد القاهرة، بدلا من يوم 12 فبراير؛ بسبب مباراة الزمالك وكايزر تشيفز، يوم 14 من الشهر نفسه، في الكونفدرالية الأفريقية.

المصري ووادي دجلة

جرى تقديم موعد مباراة المصري ووادي دجلة، 24 ساعة، لتقام في الثامنة من مساء يوم 11 فبراير، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس.

بيراميدز وإنبي

جرى تقديم موعد مباراة مباراة بيراميدز وإنبي، 24 ساعة أيضا؛ لتقام في الخامسة من مساء يوم 11 فبراير، على ملعب ستاد بتروسبورت.