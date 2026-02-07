قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يناقش قضية حساسة.. أحمد كشك يروج لمسلسل "أب ولكن"

احمد كشك
احمد كشك
سارة عبد الله

روج الفنان أحمد كشك لمسلسل “أب ولكن” المقرر عرضه في دراما شهر رمضان القادم.

وكتب أحمد كشك عبر حسابه الرسمى على انستجرام: “أنا بجد فخور إنى جزء من العمل المهم جدا ده، مسلسل أب ولكن ، بيناقش قضية حساسة وشائكة جدا، قضية بدأت تنتشر فى بيوت مصر كلها، جميع عناصر العمل مركزين ومدركين قيمة الموضوع تحت قيادة المخرجة والمؤلفة (الصادقة ) ياسمين أحمد كامل، وفريق الكتابة اللى عامل رؤية درامية محسوبة بعناية كبيرة، مع إنتاج”.

وتابع: “أمجد العطار هيكون ضيف خفيف بس مخيف”.

مسلسل «أب ولكن» ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المشوقة، ويضم نخبة من النجوم من بينهم محمد فراج وهاجر أحمد وأحمد كشك وركين سعد وابراهيم السمان وحجاج عبد العظيم ومحمد أبو داود وبسمة داوود وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف واخراج ياسمين أحمد كامل.

ويقدم أحمد كشك خلال العمل شخصية المحامي «أمجد العطار»، في تجربة جديدة كليا عليه، سواء من حيث الشكل أو طبيعة الدور، إذ تحمل الشخصية أبعادا نفسية ودرامية مختلفة يقدم من خلالها شخصية جديدة عليه لم يقدمها فى مشواره الفنى من قبل ، وظهر من البوستر أن «أمجد العطار» ليس مجرد شخصية عابرة، بل عنصر مؤثر سيقلب موازين الأحداث ويغير مسار الصراع داخل المسلسل.

أحمد كشك انستجرام أب ولكن مسلسلات رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جنازة

لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا

ترشيحاتنا

الدعاء

دعاء 19 شعبان.. اللهم سخر لي الأرض ومن عليها

ذكر الله

أذكار الصباح مكتوبة باختصار.. 17 كلمة اغتنمها من الآن

الدعاء

لو فاتك النصف الأول من شعبان.. عبادات مستحبة بالنصف الثاني بادر بفعلها

بالصور

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد