يناقش قضية حساسة.. أحمد كشك يروج لمسلسل "أب ولكن"

روج الفنان أحمد كشك لمسلسل “أب ولكن” المقرر عرضه في دراما شهر رمضان القادم.

وكتب أحمد كشك عبر حسابه الرسمى على انستجرام: “أنا بجد فخور إنى جزء من العمل المهم جدا ده، مسلسل أب ولكن ، بيناقش قضية حساسة وشائكة جدا، قضية بدأت تنتشر فى بيوت مصر كلها، جميع عناصر العمل مركزين ومدركين قيمة الموضوع تحت قيادة المخرجة والمؤلفة (الصادقة ) ياسمين أحمد كامل، وفريق الكتابة اللى عامل رؤية درامية محسوبة بعناية كبيرة، مع إنتاج”.

وتابع: “أمجد العطار هيكون ضيف خفيف بس مخيف”.

مسلسل «أب ولكن» ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المشوقة، ويضم نخبة من النجوم من بينهم محمد فراج وهاجر أحمد وأحمد كشك وركين سعد وابراهيم السمان وحجاج عبد العظيم ومحمد أبو داود وبسمة داوود وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف واخراج ياسمين أحمد كامل.

ويقدم أحمد كشك خلال العمل شخصية المحامي «أمجد العطار»، في تجربة جديدة كليا عليه، سواء من حيث الشكل أو طبيعة الدور، إذ تحمل الشخصية أبعادا نفسية ودرامية مختلفة يقدم من خلالها شخصية جديدة عليه لم يقدمها فى مشواره الفنى من قبل ، وظهر من البوستر أن «أمجد العطار» ليس مجرد شخصية عابرة، بل عنصر مؤثر سيقلب موازين الأحداث ويغير مسار الصراع داخل المسلسل.