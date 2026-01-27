أحمد كشك يخوض السباق الرمضاني بمسلسل الكينج مع محمد إمام

يواصل الفنان أحمد كشك حضوره اللافت في الدراما التلفزيونية، حيث يستعد لخوض منافسة السباق الرمضاني المقبل لعام 2026 من خلال مسلسل «الكينج»، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، في عمل درامي يحمل الكثير من المفاجآت والتفاصيل المشوقة.

ويظهر أحمد كشك خلال أحداث المسلسل بشخصية جديدة ومختلفة تحمل اسم «فارس الجيوشي»، وهي شخصية تمثل تحديا خاصا له، ويحرص من خلالها على تقديم لون تمثيلي مغاير عما قدمه من قبل.

مسلسل الكينج يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد إمام وحنان مطاوع ومصطفي خاطر وميرنا جميل وعمرو عبد الجليل وأحمد كشك وبسنت شوقي وكمال أبو ريا وأحمد فهيم وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد صلاح العزب واخراج شيرين عادل.