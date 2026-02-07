إسلام كانو: إمام عاشور موهبة استثنائية يمكنها اللعب في البريميرليج

شدد إسلام كانو لاعب وادي دجلة، على أن الأهلي يمتلك لاعبين "جامدين جدًا" على حد قوله في كل الخطوط وخصوصًا الهجوم، اللعب في مواجهتهم يحتاج ذكاءً وليس قوة، تشغيل دماغ وليس مجهود أكبر، أنت تلعب أمام منتخبات مصر وتونس ومالي.

وتابع "كانو" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: فقدانك للتركيز أمام لاعبين كبار بحجم لاعبي الأهلي يعني ارتكابك أخطاء، و"الغلطة قدام الناس دي بفورة"، هتغلط هتتعاقب، لاعبو مصر وتونس ومالي عائدين من كأس أمم إفريقيا بغضب شديد بسبب عدم إحراز اللقب، والجميع يبحث عن التعويض ويلعب بكل الغل في الدوري.

وأضاف لاعب وادي دجلة: كل مهاجمي وأجنحة دوري نايل مميزين، لكن لاعبي الأهلي كواليتي مختلف، كلهم لاعبين في منتخب مصر وأفضل لاعبين في البطولة في المواسم الماضية، الإنهاء عندهم قوي جدًا، وخصوصًا إمام عاشور، كان عامل لنا دوشة كبيرة، لاعب مختلف وعارف بيعمل أيه كويس.

وواصل: إمام عاشور لاعب جامد جدًا كواليتي مختلف، بقليل من التركيز يقدر يلعب في الدوري الإنجليزي بكل سهولة، مع كامل احترامي وتقديري للنادي الأهلي أفضل نادي في إفريقيا والشرق الأوسط.

واختتم إسلام كانو حديثه: غير راض عن ما فعله إمام عاشور، هو لاعب كبير ومهم للنادي وللمنتخب، لابد أن يكون في كامل تركيزه دومًا، وأن يكون مسؤول بشكل أكبر مما هو عليه، هو موهبة كبيرة ومهمة للكرة المصرية.