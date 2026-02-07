قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إسلام كانو: إمام عاشور موهبة استثنائية يمكنها اللعب في البريميرليج

امام عاشور
امام عاشور
ياسمين تيسير

شدد إسلام كانو لاعب وادي دجلة، على أن الأهلي يمتلك لاعبين "جامدين جدًا" على حد قوله في كل الخطوط وخصوصًا الهجوم، اللعب في مواجهتهم يحتاج ذكاءً وليس قوة، تشغيل دماغ وليس مجهود أكبر، أنت تلعب أمام منتخبات مصر وتونس ومالي.

وتابع "كانو" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: فقدانك للتركيز أمام لاعبين كبار بحجم لاعبي الأهلي يعني ارتكابك أخطاء، و"الغلطة قدام الناس دي بفورة"، هتغلط هتتعاقب، لاعبو مصر وتونس ومالي عائدين من كأس أمم إفريقيا بغضب شديد بسبب عدم إحراز اللقب، والجميع يبحث عن التعويض ويلعب بكل الغل في الدوري.

وأضاف لاعب وادي دجلة: كل مهاجمي وأجنحة دوري نايل مميزين، لكن لاعبي الأهلي كواليتي مختلف، كلهم لاعبين في منتخب مصر وأفضل لاعبين في البطولة في المواسم الماضية، الإنهاء عندهم قوي جدًا، وخصوصًا إمام عاشور، كان عامل لنا دوشة كبيرة، لاعب مختلف وعارف بيعمل أيه كويس.

وواصل: إمام عاشور لاعب جامد جدًا كواليتي مختلف، بقليل من التركيز يقدر يلعب في الدوري الإنجليزي بكل سهولة، مع كامل احترامي وتقديري للنادي الأهلي أفضل نادي في إفريقيا والشرق الأوسط.

واختتم إسلام كانو حديثه: غير راض عن ما فعله إمام عاشور، هو لاعب كبير ومهم للنادي وللمنتخب، لابد أن يكون في كامل تركيزه دومًا، وأن يكون مسؤول بشكل أكبر مما هو عليه، هو موهبة كبيرة ومهمة للكرة المصرية.

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

