استعدادا للمونديال.. موعد مباريات المنتخب الودية أمام إسبانيا والبرازيل والسعودية

يستعد المنتخب الأول للمشاركة في المونديال بخوض 3 تجارب ودية خلال الفترة المقبلة استعداداً لخوض منافسات كأس العالم بأمريكا 2026.

ويخوض المنتخب 3 لقاءات ودية حتى الآن أمام منتخبات، السعودية وإسبانيا والبرازيل.





موعد مباراة مصر والسعودية



يواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس، والتي تجمع المنتخبين فى دولة قطر استعداداً للمشاركة في كأس العالم بأمريكا 2026.

ويواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره الإسباني، في المباراة الودية الثانية التي تجمع المنتخبين 30 من شهر مارس المقبل، على أن تُقام المباراة في دولة قطر.

كما اتفق الاتحاد المصري مع نظيره البرازيلي على مواجهة ودية، بين المنتخبين فى شهر مايو المقبل خلال المعسكر الأخير للفراعنة في ختام الاستعداد لكأس العالم.