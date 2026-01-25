متحف الشرطة القومي ينظم احتفالية عن دور حماية الوطن وتراثه

ينظم متحف الشرطة القومي بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة،اليوم الأحد، احتفالية عيد الشرطة المصر ية، تتضمن مظاهر الاحتفالية، وذلك في إطار دوره الهام لإلقاء الضوء على تضحيات الشرطة.

متحف الشرطة القومي



أوضحت إدارة متحف الشرطة القومي، أن ستتضمن الفاعليات - إقامة محاضرة بعنوان "الشرطة المصرية: ودورها في حماية الوطن وتراثه".



وأفادت أن على هامش الاحتفالية افتتاح معرض مؤقت بعنوان “ذاكرة الشرف.. الشرطة المصرية في مواجهة الاحتلال”، بالإضافة إلى جولات إرشادية طوال اليوم لمعروضات المتحف.



ذكرت أنه سيتم إقامة ورش عمل لكل من الاطفال والطلبة تتضمن ورشة حكي عن دور وتضحيات الشرطة المصرية في الحفاظ على الأمن الداخلي للوطن، بالإضافة إلى عمل ورشة رسم وتلوين للتعبير عن هذه المناسبة كلا من وجهة نظره.



وتتضمن الفاعليات عرض أفلام وثائقية تظهر دور الشرطة المصرية في حفظ الأمن الداخلي للوطن.



يذكر أن متحف الشرطة القومي الموجود هو أحد متاحف قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة ويقع بالجزء الشمالي من القلعة وهو يستعرض جهود الشرطة المصرية ونضالها المتواصل على مر التاريخ. يضم المتحف مجموعة من القاعات خُصص كل منها لعرض تاريخ حقبة معينة من تاريخ الشرطة المصرية، حيث تم تخصيص قاعة تعرض تاريخ الشرطة في مصر القديمة، وقاعة أخرى تعرض تاريخ الشرطة المصرية في العصر الإسلامي، وقاعة تعرض أدوات رجال الإطفاء



