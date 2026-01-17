الأعلى للآثار: جارى إعداد ملف ترشيح موقع تل العمارنة لقائمة اليونسكو

قال الدكتور محمد خالد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أننا لنا دور حيوي في حماية التراث والآثار تتضمن ١٢٠٠ موقع آثري على مستوي الجمهورية.

المجلس الأعلى للآثار

أوضح الدكتور محمد، في كلمة له في المؤتمر الأول تحت عنوان التراث والآثار، أننا نهتم بالبحث الاثري والعلمي، بالإضافة إلي إننا نعمل على إعداد ملف ترشيح موقع تل العمارنة لقائمة اليونسكو.

أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلي إننا لدينا مشروعات جارية منها المتحف المصري بالتحرير، وانتهينا من ١٦ مشروع آثري لقطاع الآثار المصرية.

تابع أن تم ترميم ٨٨ مشروع في الآثار الإسلامية، بالإضافة إلى عمل شراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لاستغلال المواقع التراثية منها في شارع المعز ومواقع آخري.

افاد اننا قمنا بانجاز هام رفع موقع ابومينا الآثري من قائمة المواقع المهددة المسجلة باليونسكو، مؤكدا إنجاز يقودنا إلي نجاحات أخري.