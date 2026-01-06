الأعلى للآثار يعدل مواعيد رسو المراكب السياحية لهذا السبب

قال المجلس الأعلى للآثار، أن مواعيد رسو المراكب السياحية أمام معبد ادفو عند الساعة 4 صباحاً، يؤدى إلى تكدس الزوار وتأخير دخولهم المعبد لانتظار الفتح.

معبد ادفو



أوضح المجلس الأعلى للآثار، في منشور مرسل لـ غرفة شركات السايحة، أن بناء على ذلك تقرر تعديل مواعيد فتح معبد ادفو بأسوان لتكون من الساعة 5 صباحاً بدلا من الساعة السادسة صباحاً، وذلك أيام " الأحد – الأثنين – الأربعاء – الجمعة"، اعتباراً من 9 يناير الجاري مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

يذكر أن إدفو عاصمة الإقليم الثانى فى مصر العليا كما كانت فى أيام الفراعنة، وظهرت أهميتها فى العصور الباكرة من تاريخ مصر القديم مثلما كشفت عن ذلك التنقيبات الأثرية منذ أواخر القرن التاسع عشر، كما كانت مدينة إدفو من المدن الهامة والغنية منذ الدولة القديمة، وترجع أهمية إدفو لكونها بيت الإله حور فى الجنوب، وقد سميت إدفو فى العصور الفرعونية بإسم " إدبو " أو " دبو " وتعنى بلدة الإقتحام ٬ بينما الاسم الحالي للمدينة مأخوذ من التسمية القبطية " إتبو ".

وظلت إِدفو محتفظة بأهميتها قرونًا بوصفها إِحدى المدن المهمة في مصر العليا ودخلت فى صراع مع إِمارات المدن المجاورة وأبرزها طيبة وكوبتوس (قفط) فى المرحلة الإنتقالية الأولى بعد إنهيار الدولة القديمة ، كما إحتفظت بأهميتها زمنًا طويلًا إِلى عهد الدولة الحديثة عندما بنى فيها فى أواسط الألف الثاني ق.م معبد كبير للإِله حوروس حامى المدينة مما رفع مكانتها الدينية والتجارية.