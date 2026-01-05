قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
مصطفى بكري: إعلان أسماء الـ5% المعينين الخميس المقبل.. وشخصية قضائية رفيعة مرشحة لرئاسة مجلس النواب
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن | صور
محافظ أسوان: جارى إنشاء 9 محطات رفع مياه بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى أول زيارة له عقب توليه مهام الشركة خلفاً للمهندس ممدوح رسلان ، وأيضاً الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة ، والوفد المرافق لهما.

جاء ذلك فى حضور اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة الشركة بأسوان .

ويأتى ذلك استكمالا لسلسلة الجهود المكثفة التى يبذلها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للمواجهة الجادة والفعالة لحل المشاكل المتراكمة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى .

وأثناء اللقاء قدم الدكتور إسماعيل كمال باسم أهالى المحافظة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروعات الكبرى التى تم ويتم تنفيذها بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، التى تشهد متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، موضحاً أن المبادرة فى مرحلتها الأولى تشهد تنفيذ مشروعات متميزة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى .

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمياه جارى إنشاء 9 محطات رفع فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، وقد قام رئيس الشركة القابضة والوفد المرافق له بزيارتها ميدانياً لدفع وتيرة العمل بها لانهائها وفق البرامج الزمنية المحددة لها ، وبالتالى تنعكس على تحقيق عوائد إيجابية للمواطنين .

قطاع مياه الشرب

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن لقاؤه بالمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شهد بحث العديد من ملفات العمل المشتركة ، وخاصة فى المناطق الساخنة حيث نجحت الجهود خلال الفترة الماضية فى تنفيذ حزمة من المشروعات العاجلة بقطاع مياه الشرب ، والتى تم التعامل معها بشكل إيجابى وبمعدلات إنجاز سريعة تستحق الإشادة والشكر للدعم الكامل من وزارة الإسكان والشركة القابضة .

وساهمت هذه المشروعات فى تحسن الضغوط لشبكات وخطوط المياه ، حيث أصبحت تصل إلى الدور السادس بشكل منتظم فى المناطق التى شهدت حدوث إنقطاعات متكررة ومنها المحمودية والصداقة وطريق السادات والإسكان المميز .

ولفت المحافظ إلى أن ذلك أسفر عنه زيادة الضغوط على شبكات وخطوط الصرف ، والتى يتم التعامل معها وإقتحامها خلال الفترة الحالية طبقاً للأولويات وفقاً لتوجهات الدولة ، فبعض المشروعات الخاصة بالصرف تم التعامل الفورى معها من خلال توفير الإعتمادات المالية لها مثل محطة المشتل الجديدة رقم 12، التى تمثل الحل الجذرى للمشاكل المتكررة من الطفح والكسورات لمحطة الكرور رقم ( 11 ).

كما سيتم بالتوازى تركيب خط موازى بقطر 400 مللى، مع قيام لجنة فنية متخصصة بمراجعة الخط بالكامل للوقوف على العيوب الفنية والعمل على معالجتها بشكل علمى ، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة محطة صرف صحى الناصرية ، وتنفيذ التوسعة الإنشائية بها لتصل إلى طاقة 40 ألف م3/ يوم بدلاً من 20 ألف م3/يوم ، وربطها بالمحطة الجديدة المزمع إنشاؤها بمنطقة السيل الجديد لإستيعاب كميات الصرف الناتجة، والتدفقات الزائدة لمياه الصرف الصحى بمناطق شرق ووسط المدينة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن ذلك سيتواكب معه دعم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمعدات والتدريب الفنى لأداء أعمالها على أكمل وجه ، لافتاً بأنه فى نفس الوقت سيتم تسخير كافة الإمكانيات لإستكمال المعونة السويسرية لأعمالها بالمناطق المستهدفة فى برنامجها لتحسين جودة المياه ، والتغلب على التحديات العديدة المتمثلة فى صعوبة التضاريس للتربة ووجود المرتفعات فى العديد من المناطق السكنية .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

