القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآداب

أجرى الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان زيارة تفقدية إلى كلية الآداب بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، لمتابعة أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2025– 2026، والتى يؤديها ما يقرب من 1800 طالب وطالبة موزعين على الفرق الأربع، والتي انطلقت منذ يوم 27-12-2025 وتستمر حتى 22-1-2026 .

وذلك برفقة الدكتور محمد الصغير، عميد الكلية، حيث تفقد رئيس الجامعة عدد من لجان الامتحانات، ومنها لجنة خاصة لطلاب ذوي الإعاقة المختلفة التي تولي لهم الجامعة إهتمام في ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم، كما تمت مراعاة ورقة الأسئلة لكلٍ حسب حالته.

واطمأن رئيس الجامعة على انتظام سير الامتحانات، والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لها، كما تابع مستوى الانضباط داخل اللجان، والعمل على توافر سبل الراحة للطلاب، والتأكد من جاهزية القاعات وتوافر الإضاءة والتهوية والرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين أن الجامعة سخّرت كافة إمكانياتها البشرية والمادية لإنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددًا على أن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة أولويات الجامعة.

امتحانات

وأشار إلى حرص الجامعة على توفير مناخ امتحاني آمن ومستقر يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيرًا إلى توجيهاته بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للامتحانات، مع التعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

وأكد رئيس الجامعة أيضاً على أهمية المتابعة المستمرة داخل الكليات المختلفة، والتواصل المباشر مع الطلاب للاستماع إلى ملاحظاتهم، مؤكدًا أن الجامعة لا تدّخر جهدًا في دعم العملية التعليمية والامتحانية بما يواكب معايير الجودة والاعتماد.

بينما ثمّن الدكتور محمد الصغير، عميد كلية الآداب، زيارة رئيس الجامعة، مؤكدًا انتظام الامتحانات داخل الكلية وفق الجداول المعلنة، وتعاون أعضاء هيئة التدريس والإداريين لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

وتعد كلية الآداب بجامعة أسوان إحدى الكليات الإنسانية الرائدة بالجامعة، وتهدف إلى إعداد كوادر علمية وبحثية مؤهلة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وتضم الكلية عددًا من الأقسام العلمية المتخصصة، من بينها اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، والتاريخ، والجغرافيا، والمكتبات، والإعلام، وعلم النفس، كما تسهم الكلية بدور فاعل في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال برامجها الأكاديمية وأنشطتها الثقافية والعلمية.

ويأتي هذا في إطار استراتيجية جامعة أسوان الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتقديم تعليم جامعي متميز يلبّي احتياجات المجتمع المحلي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.