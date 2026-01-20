الأعلى للآثار ينظم دورة تدريبية عن تقنيات المسح الضوئي والميداني بمتحف التحنيط

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
نظم المجلس الأعلى للآثار دورة تدريبية متخصصة عن أحدث أساليب التوثيق الأثري باستخدام التكنولوجيا الحديثة، تحت عنوان «تقنيات المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد (3D) والمسح الميداني» بمتحف التحنيط بالأقصر.

المجلس الأعلى للآثار 


وجاء تنظيم هذه الدورة في إطار التعاون المصري–الكوري ضمن مشروع «بناء القدرات من أجل التنمية المستدامة لموارد السياحة التراثية الثقافية»، والممول من دائرة التراث الكورية التابعة لجمهورية كوريا، بما يعكس عمق التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين في مجال حماية وصون التراث.

واستمرت فعاليات الدورة التدريبية لمدة ستة أيام، بمشاركة 15 متدربًا من العاملين بقطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، ومنطقة آثار القرنة بالأقصر، وقام بالتدريب نخبة من الأساتذة المتخصصين من جامعة كوريا الوطنية للتراث.

وفي هذا السياق، أشار السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار إلى أن هذا البرنامج التدريبي يُعد نموذجًا عمليًا للشراكات الدولية الهادفة، حيث يتيح تطبيق تقنيات متقدمة في مواقع أثرية كبرى، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة العاملين في مجال العمل الأثري ما يأتي في اطار استراتيجية الوزارة لبناء القدرات البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق الاستدامة في إدارة المواقع الأثرية والمتاحف.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذه الدورة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل الأثري، مشيرًا إلى أن استخدام التقنيات الرقمية الحديثة في أعمال التوثيق الأثري أصبح ضرورة ملحة لمواكبة المعايير الدولية في حفظ التراث، وتسهم هذه البرامج التدريبية في إعداد كوادر مصرية مؤهلة قادرة على التعامل مع أحدث أدوات المسح والتسجيل بما يضمن الحفاظ على الآثار للأجيال القادمة.”

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الليثي، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن هذا البرنامج التدريبي تضمن جانبين نظريًا وتطبيقيًا، حيث تناول عددًا من المحاور المهمة، من بينها أساليب استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات في العمل الميداني الأثري، ونظم الترقيم في توثيق الآثار باستخدام الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد (3D)، إلى جانب تطبيقات التقنيات ثلاثية الأبعاد في توثيق آثار معبد الرامسيوم.

كما تم التركيز على تبادل الخبرات والمعرفة التقنية، والاستعانة بمجموعة من أحدث المعدات، شملت الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد المحمول (Leo وSpider)، والماسح الضوئي واسع النطاق (Artec Ray II)، فضلًا عن تقنيات التصوير المساحي الحديثة.

وقال والأستاذ محمد عبد الفتاح بربري مدير متحف التحنيط، أن البرنامج شمل  أيضًا تدريبًا ميدانيًا مكثفًا بموقع معبد الرامسيوم بالبر الغربي، للتطبيق العملي على أعمال المسح والرسم والقياس داخل الموقع الأثري، من خلال زيارات ميدانية شارك فيها المتدربون ضمن أنشطة المشروع.

ونُظمت الدورة التدريبية تحت إشراف الدكتور هشام الليثي رئيس البعثة من الجانب المصري، والسيد جيسو كيم رئيس البعثة من الجانب الكوري، وبحضور كل من الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر،
والدكتور بهاء عبد الجابر مدير عام منطقة آثار القرنة.

