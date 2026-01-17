الأعلى للآثار: مقبرة تحتمس الثاني أهم اكتشاف في ٢٠٢٥

قال الدكتور محمد خالد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني بالأقصر أهم إكتشاف أثري في 2025.



مقبرة تحتمس الثاني



اوضح الدكتور محمد في مؤتمر تحت عنوان الآثار والتراث… قوة مصر الناعمة، المنعقد اليوم في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أن مقبرة الملك تحتمس الثاني حملت نصوص هامة لموظف أخفي مقبرة الملك بطريقة طمسها بالطين.

تابع الدكتور محمد خالد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أننا لنا دور حيوي في حماية التراث والآثار تتضمن ١٢٠٠ موقع آثري على مستوي الجمهورية.

أوضح الدكتور محمد، في كلمة له في المؤتمر الأول تحت عنوان التراث والآثار، أننا نهتم بالبحث الاثري والعلمي، بالإضافة إلي إننا نعمل على إعداد ملف ترشيح موقع تل العمارنة لقائمة اليونسكو.



أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلي إننا لدينا مشروعات جارية منها المتحف المصري بالتحرير، وانتهينا من ١٦ مشروع آثري لقطاع الآثار المصرية.

تابع أن تم ترميم ٨٨ مشروع في الآثار الإسلامية، بالإضافة إلى عمل شراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لاستغلال المواقع التراثية منها في شارع المعز ومواقع آخري.

