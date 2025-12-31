قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة: تكثيف الخدمات ورفع كفاءة محيط الكنائس والطرق المؤدية خلال احتفالات عيد الميلاد

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
أ ش أ

 أكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، تكثيف الخدمات ورفع كفاءة محيط الكنائس وتأمينها، وتهيئة الأجواء المناسبة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد؛ بما يعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي والذي رحّب محافظ الجيزة خلاله بالأعضاء الجدد المنضمين إلى المجلس وهم: أيمن عبدالمولى جويش مدير عام المنطقة الأزهرية ونبيل قدري القائم بأعمال رئيس حي المنيرة الغربية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم بما يحقق صالح العمل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وهنأ المحافظ، أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما قدّم التهنئة لمواطني المحافظة ولجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليُمن والبركات وأن تنعم بالأمن والاستقرار والسلامة والرخاء.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية وأجهزة المرافق والالتزام بتنفيذ أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتكثيف الإنارة بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها مع التواجد الميداني المستمر للقيادات التنفيذية على مدار الساعة؛ لضمان سهولة حركة المواطنين وخروج الاحتفالات بالشكل الحضاري اللائق بمحافظة الجيزة.

وشدّد على رفع درجة الاستعداد بكل قطاعات المرافق والمتنزهات بنطاق المحافظة وتكثيف الخدمات المرورية لمنع التكدسات إلى جانب نشر سيارات شفط المياه وفرق الطوارئ استعدادًا للتعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو سقوط للأمطار.

حضر اللقاء: إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نائبا محافظ الجيزة ومحمد نورالدين السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وممثلو الأجهزة المعنية والتنفيذية.

محافظ الجيزة تهيئة الأجواء عيد الميلاد المجيد أبناء الوطن

