وزير البترول والثروة المعدنية يستقبل وفداً نفطياً سورياً

في اطار حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمى في قطاع الطاقة بالمنطقة ، استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وفدًا نفطيًا سوريًا رفيع المستوى برئاسة غياث دياب نائب وزير الطاقة السوري لشئون النفط.

يأتي اللقاء بإعتبار مصر مركزاً لوجيستياً لتداول الطاقة بكافة أنواعها الأحفوري وغير الأحفوري ، حيث تم التأكيد على استعداد وزارة البترول والثروة المعدنية لتقديم خبراتها وإمكانياتها الفنية لقطاع الطاقة بسوريا بما يدعم مساندة الشعب السوري الشقيق.

وشهد اللقاء توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الطاقة السورية، وقعها من الجانب المصرى الدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة مع نائب وزير الطاقة السورى لشئون النفط ، حيث تهدف المذكرة الأولى للتعاون في توريد الغاز إلى سوريا عبر مصر لتوليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز ، أو شبكات نقل الغاز ، أما الثانية فتتعلق بتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية ، كما تناول اللقاء فرص التعاون في تأهيل البنية التحتية للغاز والبترول في سوريا الشقيقة ، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال .

وتعزيزاً لدور مصر كمركز اقليمى للطاقة ، يأتي التوقيع مع الجانب السورى في أعقاب التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب اللبناني في بيروت منذ أيام فضلاً عن الاتفاق المبرم مع قبرص في وقت سابق لربط الغاز القبرصى بالتسهيلات المصرية.

