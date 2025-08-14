أخبار التكنولوجيا.. هونر تكشف عن Magic V5 و جهاز لوحي جديد يغزو الأسواق إليك أهم مواصفاته

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قفزة في الهواتف القابلة للطي .. هونر تكشف عن Magic V5

أعلنت شركة هونر عن نحافة وسعة بطارية هاتفها القابل للطي الرقيق الذي أطلقته مؤخرًا، حيث يمثل تحديًا جديدًا لشركة سامسونج الرائدة في السوق.

أندرويد 16 سيكون آخر تحديث رئيسي لهذه الهواتف من Vivo

حققت فيفو نجاحًا ملحوظًا مؤخرًا في إطلاق برامجها وقد أصدرت تحديث أندرويد 15 العام الماضي قبل شركات أخرى بوقت طويل، حتى قبل أن تُطلقه جوجل على هواتف بيكسل وتوقع مستخدمو فيفو أيضًا إطلاقًا أسرع لهذا النظام هذا العام، والخبر السار هو أن الشركة تعمل على ذلك بالفعل.

هل هاتفك منهم؟ .. قائمة أجهزة Samsung 7 الرئيسية التي ستحصل على تحديثات Android

تُعدّ سامسونج من أفضل العلامات التجارية فيما يتعلق بتحديثات البرامج. فهي لا تُقدّم تحديثات أسرع فحسب، بل تُقدّم أيضًا دعمًا برمجيًا مُوسّعًا لا تُضاهيه مُعظم علامات أندرويد التجارية. مُعظمها مُقتصر على أربعة أو خمسة تحديثات أندرويد كحد أقصى، لكن سامسونج تُقدّم ما يصل إلى سبعة تحديثات رئيسية - وهو أفضل دعم برمجي على أي جهاز أندرويد.

بأداء عالي.. جهاز لوحي جديد يغزو الأسواق إليك أهم مواصفاتها

تعمل شركة BYD على تطوير جهاز لوحي جديد للسيارات مصمم للتكامل بسلاسة مع أحدث سياراتها. وقد عرضت الشركة مؤخرًا هذا الجهاز، الذي طورته بنفسها، ورغم الكشف عن التصميم، إلا أن المواصفات الرسمية لا تزال غير مؤكدة.

بمواصفات احترافية .. فيفو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

يبدو أن فيفو تُضيف طرازًا جديدًا إلى سلسلة T4 المُتوسّعة في الهند، والتي تشمل بالفعل T4x و T4 Lite و T4 و T4 Ultra و T4R .

يزعم تقرير جديد من SmartPrix أن هاتف Vivo T4 Pro المُرتقب قد يُطرح في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يحمل الملصق الترويجي شعار "زوم رائد"، مُلمّحًا إلى وجود كاميرا مُقربة.