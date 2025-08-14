قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية في رسائل حاسمة: تدريب 5000 شرطي فلسطيني.. والمزايدة على دورنا إفلاس
عيب أوي تقولوا بنحبك يا هدى | انفعال نجم الأهلي بسبب زوجة زيزو
توقعوها السبت الجاي | بيان عاجل من الأرصاد
معجبة تحتضن محمد رمضان وتقبل يده في نيويورك | شاهد
يونيسف: 13 ألف طفل بغزة دخلوا في دائرة سوء التغذية الحاد خلال يوليو الماضي
مريض عمره 105 أعوام .. تفاصيل عملية جراحية دقيقة ونادرة بمستشفى العجوزة
البيت الأبيض: ترامب لا يريد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا .. وأولويته الدبلوماسية
إنقاذ مولود عمره 3 أيام بمستشفى الأطفال التخصصي بالبحيرة
طليقها وراء الجريمة .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف طفل من والدته بالقليوبية
البيت الأبيض: عقد مؤتمر صحفي بين ترامب وبوتين بعد انتهاء قمة ألاسكا
فتح: الحكومة الإسرائيلية شرعت في تنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية
أبو مازن: نؤكد ضرورة تولي فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. هونر تكشف عن Magic V5 و جهاز لوحي جديد يغزو الأسواق إليك أهم مواصفاته

بأحدث أخبار التكنولوجيا
بأحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قفزة في الهواتف القابلة للطي .. هونر تكشف عن Magic V5

أعلنت شركة  هونر عن نحافة وسعة بطارية هاتفها القابل للطي الرقيق الذي أطلقته مؤخرًا، حيث يمثل تحديًا جديدًا لشركة سامسونج الرائدة في السوق.

أندرويد 16 سيكون آخر تحديث رئيسي لهذه الهواتف من Vivo

 حققت فيفو نجاحًا ملحوظًا مؤخرًا في إطلاق برامجها وقد أصدرت تحديث أندرويد 15 العام الماضي قبل شركات أخرى بوقت طويل، حتى قبل أن تُطلقه جوجل على هواتف بيكسل وتوقع مستخدمو فيفو أيضًا إطلاقًا أسرع لهذا النظام هذا العام، والخبر السار هو أن الشركة تعمل على ذلك بالفعل.

هل هاتفك منهم؟ .. قائمة أجهزة Samsung 7 الرئيسية التي ستحصل على تحديثات Android

تُعدّ سامسونج من أفضل العلامات التجارية فيما يتعلق بتحديثات البرامج. فهي لا تُقدّم تحديثات أسرع فحسب، بل تُقدّم أيضًا دعمًا برمجيًا مُوسّعًا لا تُضاهيه مُعظم علامات أندرويد التجارية. مُعظمها مُقتصر على أربعة أو خمسة تحديثات أندرويد كحد أقصى، لكن سامسونج تُقدّم ما يصل إلى سبعة تحديثات رئيسية - وهو أفضل دعم برمجي على أي جهاز أندرويد.

بأداء عالي.. جهاز لوحي جديد يغزو الأسواق إليك أهم مواصفاتها

تعمل شركة BYD على تطوير جهاز لوحي جديد للسيارات مصمم للتكامل بسلاسة مع أحدث سياراتها. وقد عرضت الشركة مؤخرًا هذا الجهاز، الذي طورته بنفسها، ورغم الكشف عن التصميم، إلا أن المواصفات الرسمية لا تزال غير مؤكدة.

بمواصفات احترافية .. فيفو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

يبدو أن فيفو تُضيف طرازًا جديدًا إلى سلسلة T4 المُتوسّعة في الهند، والتي تشمل بالفعل T4x و T4 Lite و T4 و T4 Ultra و T4R . 

يزعم تقرير جديد من SmartPrix أن هاتف Vivo T4 Pro المُرتقب قد يُطرح في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يحمل الملصق الترويجي شعار "زوم رائد"، مُلمّحًا إلى وجود كاميرا مُقربة.

أخبارا وتقارير أحدث التقنيات أحدث أخبار أحدث أخبار التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

ترشيحاتنا

الشيخ رمضان عبدالمعز

بيقتل نفسه والغير | رمضان عبدالمعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق

خلال فعاليات الجلسة بمؤتمر دار الإفتاء العالمي

تفاصيل مقترح اتفاقية هيئات الإفتاء في العالم عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي

رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح

بالصور

اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة

أحدث أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان بالجيزة قبل الافتتاح | شاهد

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد