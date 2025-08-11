قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقم صعب.. الصيادلة تحذر من فوضى الخريجين وارتفاع الأعداد
مصر ترحب بإعلان أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
اعرف مكسبك الشهري من 100 ألف جنيه.. أعلى عوائد الشهادات بالبنوك اليوم
في رسالة لنتنياهو.. كبار الحاخامات يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة
الافتتاح مجانا للجمهور في هذا الموعد | 10 معلومات مهمة لا تعرفها عن المتحف الزراعي بالدقى
بتوجيه حكومي.. 6% تخفيضا في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الاتجاهين الجنوبي والشرقي بدارفور
لمدة 5 أيام .. وقف أعمال النظافة بشوارع وميادين الجيزة
موعد مباراة منتخب الناشئين ضد التشيك في أولى مبارياته بالدور الرئيسي بمونديال اليد
أحمد المنسي ومحمد مبروك ومو صلاح|شخصيات يدرسها طلاب إعدادي بمناهج العربي الجديدة
الأوبرا المصرية تروج لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33 بهاشتاج خاص
مصر والتشيك أبرزها.. مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد تحت 19 عام
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات مدهشة وسعر معقول ..إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

جهاز لوحي
جهاز لوحي
لمياء الياسين

يبدو أن شركة تكنو تستعد للكشف عن جهازها اللوحي الجديد، والذي يُقال إنه سيُطلق عليه اسم MegaPad Pro. وقد ظهر الجهاز في دائرة الشائعات، كاشفًا عن مواصفاته الرئيسية وصوره.

تسريبات جهاز تكنو ميجا باد برو اللوحي

يتميز الجهاز اللوحي بشاشة مقاس 12 بوصة بدقة 2K فائقة، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 86%. يتميز بتصميمه الأنيق وحوافه المربعة وكاميرا خلفية. 

سيتوفر الجهاز اللوحي بلونين وهما الرمادي والبنفسجي، وهو مصنوع من هيكل معدني نحيف، بسمك 7 مم فقط، ووزن 550 جرامًا.


على الجانب الآخر سيأتي الجهاز اللوحي بزر الذكاء الاصطناعي، وبطارية 10000 مللي أمبير في الساعة، والمزيد
قامت تكنو أيضًا بدمج مساعدها الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يُمكّن من إنجاز مهام متعددة، وتقديم اقتراحات سريعة على الشاشة، وحتى معالجة الترجمات. كما يوجد زر مخصص للذكاء الاصطناعي للوصول الفوري إلى المساعد الصوتي ELLA.

مواصفات  جهاز تكنو ميجا باد برو اللوحي

يدعم الجهاز اللوحي قلم MEGA Pencil من Tecno لتدوين الملاحظات، مع 4096 مستوى ضغط، وزمن انتقال منخفض، وخاصية الممحاة. يمكنك الرسم والكتابة وإضافة التعليقات التوضيحية وتحويل الرسومات إلى صور بتقنية الذكاء الاصطناعي، أو إجراء عمليات بحث سريعة باستخدام الإيماءات.

يعمل الجهاز ببطارية بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط. ووفقًا للتسريب، سيدعم الجهاز أيضًا بطاقات microSD. مع ذلك، لم يكشف التسريب بعد عن تفاصيل المعالج أو ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو سعة التخزين الداخلية.
بالنسبة للصوت، يتميز MegaPad Pro بأربعة مكبرات صوت تم ضبطها بتقنية Dolby Atmos، مما يعد بصوت أكثر ثراءً وغامرًا للأفلام والألعاب والمكالمات.

وفقًا للتسريبات، قد يُطرح الجهاز بسعر يتراوح بين 18,000 و22,000 روبية هندية في الهند، أو بين 200 و250 دولارًا أمريكيًا في أوروبا. لا توجد أي معلومات عن موعد الإطلاق حتى الآن

شركة تكنو الجهاز اللوحي الذكاء الاصطناعي قلم MEGA Pencil الشحن السريع

