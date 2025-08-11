بمواصفات مدهشة وسعر معقول ..إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

يبدو أن شركة تكنو تستعد للكشف عن جهازها اللوحي الجديد، والذي يُقال إنه سيُطلق عليه اسم MegaPad Pro. وقد ظهر الجهاز في دائرة الشائعات، كاشفًا عن مواصفاته الرئيسية وصوره.

تسريبات جهاز تكنو ميجا باد برو اللوحي

يتميز الجهاز اللوحي بشاشة مقاس 12 بوصة بدقة 2K فائقة، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 86%. يتميز بتصميمه الأنيق وحوافه المربعة وكاميرا خلفية.

سيتوفر الجهاز اللوحي بلونين وهما الرمادي والبنفسجي، وهو مصنوع من هيكل معدني نحيف، بسمك 7 مم فقط، ووزن 550 جرامًا.



على الجانب الآخر سيأتي الجهاز اللوحي بزر الذكاء الاصطناعي، وبطارية 10000 مللي أمبير في الساعة، والمزيد

قامت تكنو أيضًا بدمج مساعدها الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يُمكّن من إنجاز مهام متعددة، وتقديم اقتراحات سريعة على الشاشة، وحتى معالجة الترجمات. كما يوجد زر مخصص للذكاء الاصطناعي للوصول الفوري إلى المساعد الصوتي ELLA.

مواصفات جهاز تكنو ميجا باد برو اللوحي

يدعم الجهاز اللوحي قلم MEGA Pencil من Tecno لتدوين الملاحظات، مع 4096 مستوى ضغط، وزمن انتقال منخفض، وخاصية الممحاة. يمكنك الرسم والكتابة وإضافة التعليقات التوضيحية وتحويل الرسومات إلى صور بتقنية الذكاء الاصطناعي، أو إجراء عمليات بحث سريعة باستخدام الإيماءات.

يعمل الجهاز ببطارية بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط. ووفقًا للتسريب، سيدعم الجهاز أيضًا بطاقات microSD. مع ذلك، لم يكشف التسريب بعد عن تفاصيل المعالج أو ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو سعة التخزين الداخلية.

بالنسبة للصوت، يتميز MegaPad Pro بأربعة مكبرات صوت تم ضبطها بتقنية Dolby Atmos، مما يعد بصوت أكثر ثراءً وغامرًا للأفلام والألعاب والمكالمات.

وفقًا للتسريبات، قد يُطرح الجهاز بسعر يتراوح بين 18,000 و22,000 روبية هندية في الهند، أو بين 200 و250 دولارًا أمريكيًا في أوروبا. لا توجد أي معلومات عن موعد الإطلاق حتى الآن